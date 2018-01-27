Халеп: Сегодня Возняцки была сильнее. Надеюсь, 4-й финал ТБШ станет счастливым

«Сейчас мне нелегко говорить. Поздравляю Каролину! У неё невероятная карьере, потрясающее достижение. Желаю ей удачи в будущем. Турнир сложился для меня великолепно. В первых матчах всё было не очень гладко, я испытывала проблемы с лодыжкой, но отдавали все силы и смогла вновь дойти до финала турнира «Большого шлема». Конечно, сейчас я расстроена, но сегодня Каролина была лучше.

Я буду бороться и надеюсь, что у меня впереди ещё много лет. Очень надеюсь, что у меня ещё будет не один подобный вызов. Хочу поблагодарить команду, каждого её члена. Вы все упорно работали каждый день. Со мной рядом была семья, болельщики. Большое спасибо всем, кто болел за меня и на трибунах, и у экранов телевизоров. Это был мой третий финал. Надеюсь, четвёртый станет для меня счастливым. Большое спасибо всем и до встречи в следующем году, — сказала Халеп на церемонии награждения.