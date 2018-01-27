Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
"Жизнь врежет так, как не била раньше": эмигрант из РФ о переезде
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер0
Герта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Малага0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Кьево
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ4
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия1
Реал4
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг1
Гамбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария5
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн1
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво2
Леванте2
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь2
Амур4
Все события
"США придется догонять РФ": британцы о планах создать "Конкорд"
Французы нашли причину недопуска Шипулина к ОИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
Куркума помогает пожилым
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
9Загитова стала чемпионкой Европы
16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Халеп: Сегодня Возняцки была сильнее. Надеюсь, 4-й финал ТБШ станет счастливым

Румынка Симона Халеп, проигравшая в финале Australian Open датчанке Каролине Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, поздравила соперницу с победой.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Сейчас мне нелегко говорить. Поздравляю Каролину! У неё невероятная карьере, потрясающее достижение. Желаю ей удачи в будущем. Турнир сложился для меня великолепно. В первых матчах всё было не очень гладко, я испытывала проблемы с лодыжкой, но отдавали все силы и смогла вновь дойти до финала турнира «Большого шлема». Конечно, сейчас я расстроена, но сегодня Каролина была лучше.

Я буду бороться и надеюсь, что у меня впереди ещё много лет. Очень надеюсь, что у меня ещё будет не один подобный вызов. Хочу поблагодарить команду, каждого её члена. Вы все упорно работали каждый день. Со мной рядом была семья, болельщики. Большое спасибо всем, кто болел за меня и на трибунах, и у экранов телевизоров. Это был мой третий финал. Надеюсь, четвёртый станет для меня счастливым. Большое спасибо всем и до встречи в следующем году, — сказала Халеп на церемонии награждения.

 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде
«Реал» разгромил «Валенсию», Роналду сделал дубль
Эхо насилия: в США разогнали федерацию гимнастики
Победа со слезами на глазах. Русский биатлон выиграл хоть что-то
Датская теннисистка Возняцки выиграла Australian Open
«Узнавал у Тошича». Первое интервью Максимовича в «Спартаке»
Бестемьянова: Готова отдать свое золото, чтоб Букин попал на ОИ
Новости
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь