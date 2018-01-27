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Каролин Возняцки: Надеюсь, теперь меня поместят на обложку Elle
Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала свою победу в финале Australian Open.
Датчанка Каролин Возняцки прокомментировала свою победу в финале Australian Open.
— Симона, прости меня пожалуйста за то, что я сегодня выиграла. Но впереди еще много матчей… Хотела бы поблагодарить своего отца: вместе мы преодолели много взлетов и падений. Также благодарна за поддержку жениху и моему агенту. Надеюсь, теперь меня поместят на обложку журнала Elle, — заявила Возняцки.
Напомним, в финальном матче Каролин в трех сетах переиграла румынку Симону Халеп.
29 января она вернется на первую строчку мирового рейтинга.