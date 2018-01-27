Каролин Возняцки: Надеюсь, теперь меня поместят на обложку Elle

— Симона, прости меня пожалуйста за то, что я сегодня выиграла. Но впереди еще много матчей… Хотела бы поблагодарить своего отца: вместе мы преодолели много взлетов и падений. Также благодарна за поддержку жениху и моему агенту. Надеюсь, теперь меня поместят на обложку журнала Elle, — заявила Возняцки.