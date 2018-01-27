И лучшие фото из их Instagram
Арина Соболенко будет работать с бывшим тренером Стэна Вавринки
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман.
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман.
Этой новостью спортсменка поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, сообщает БЕЛТА.
В аккаунте появилось фото с подписью «Лучшая команда».
Магнус Норман — шведский теннисист и тренер,