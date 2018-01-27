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12:16 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко будет работать с бывшим тренером Стэна Вавринки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко стал бывший тренер Стэна Вавринки Магнус Норман.

Источник: РИА "Новости"

Этой новостью спортсменка поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, сообщает БЕЛТА.

В аккаунте появилось фото с подписью «Лучшая команда».

Во время загрузки произошла ошибка.

Магнус Норман — шведский теннисист и тренер, экс-вторая ракетка мира в одиночном рейтинге. В последние годы он тренировал Стэна Вавринку — победителя трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 и US Open 2016).

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