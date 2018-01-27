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Ен Лян выиграла юниорский Australian Open
Представительница Китайского Тайбэя Ен Лян (2) стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии 2018 года.
Представительница Китайского Тайбэя Ен Лян (2) стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии 2018 года.
В финальном поединке она обыграла француженку Клару Бюрель в двух сетах — 6:3, 6:4.
Поединок продолжался 64 минуты. Ен Лян подала навылет 2 раза, заработала 21 виннер, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4
27 января также проходит финал Australian Open среди юношей, в котором играют представитель Китайского Тайбэя Чун Син Цен (6) и американец Себастьян Корда (7).