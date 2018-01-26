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20:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Пришлось воспользоваться трудностями соперника

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над корейцем Хёном Чоном в полуфинале Australian Open.

Источник: Twitter

— Вы бы хотели провести полный матч?

— Определённо, да. Но, конечно, такие встречи тоже лишними не бывают: они помогают разобраться с усталостью и сберечь больше сил. Силы заканчиваются, поэтому всегда хорошо провести на корте поменьше времени.

От меня ничего не зависело. Поэтому я просто доволен выходом в финал, это всегда приятно. Я был в порядке, а вот у него были проблемы. Пришлось этим воспользоваться. Желаю Чону здоровья.

— Чего ждёте от Чилича?

— Он стал стабильнее после титула US Open. Как и Вавринка — победы помогли им. Теперь Стэн и Марин верят в себя и стремятся к максимуму. Это непросто, но периодически всё складывается лучшим образом.

Чилич был хорош в матче с Рафой. Он позитивно мыслил, и это помогло. Было заметно, как он прибавляет в тяжёлые моменты. Я очень ценю такое отношение — борьбу до конца и готовность бороться. Марин всегда хочет большего.

— Вы встретились с ним на Мальдивах?

— Да, в межсезонье. Мы приехали первые, а потом узнали, что и Чилич там будет. Подумал, что это шутка, но нет — так и получилось. Было весело.

Мы друг друга особо не трогали, но на третий день всё-таки поиграли немного. Нужно держать себя в тонусе. Потом познакомился с его невестой и мы съели торт с моими детьми. Но больше не встречались. Только две тренировки и торт.

Без тренеров практиковаться, кстати, веселее. Это приятно.

— Оцените потенциал Хёна Чона.

— Он станет крутым игроком. Не люблю давить на молодых, прогнозируя им множество побед, но я верю в него.

Кстати, так называемые эксперты очень любят громкие заголовки: «Этот теннисист будет первым» или «А этот выиграет много «Шлемов». Звучит круто, но представьте, каково игрокам. После этого любой их успех никого не волнует — подавайте «Шлемы». Не люблю такое. Нужно хвалить ребят, но не требовать успехов.

Я думаю, что Хён добьётся классных результатов. Посмотрим, как всё сложится. Я понимаю, почему он победил Новака и Зверева. Он стабилен. Но я представляю, как ему было больно — никто не хочет сниматься с полуфинала «Шлема». На его игре это почти не сказывалось. Меня поражают такие ребята. Они не показывают проблемы всему миру.

У него мощные форхенд и бэкхенд. Я видел, как он защищается, но сегодня всё было иначе, что логично. У Чона прекрасный потенциал, но ему нужно подстраивать стиль игры под организм, иначе всё может сложиться ужасно. Желаю ему всего хорошего.

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