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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянки пока без «Шлема». Макарова и Веснина проиграли финал

Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили в финале Australian Open Кристине Младенович и Тимеа Бабош и пока не смогли оформить карьерный «Золотой шлем».

Источник: Спорт-Экспресс

Бабош/Младенович (Венгрия/Франция, 5) — МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) — 6:4, 6:3

Карьерный «Золотой шлем» — редчайшее достижение, которым могут похвастать лишь единицы. Для того чтобы стать его обладателем, нужно хотя бы по разу выиграть каждый из четырех турниров «Большого шлема» и завоевать золото Олимпийских игр. Карьерный «Золотой шлем» есть у Андре Агасси, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс. Штеффи Граф оформила «Шлем» за календарный год. В женских парах им обладают лишь четыре игрока, все из США — Пэм Шрайвер, Джиджи Фернандес и сестры Серена и Винус Уильямс.

Этот список уже в пятницу могли бы пополнить россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина. Чемпионкам Roland Garros-2013, US Open-2014, Олимпийских игр-2016 и Уимблдона-2017 именно австралийского титула не хватало до выдающегося достижения. И они явно настраивались завоевать его в этом году, пробираясь через трудные матчи с не всегда идеальной игрой в свой второй финал в Мельбурне. Однажды они уже уступили там в титульной встрече — итальянкам Роберте Винчи и Саре Эррани в 2014 году.

На этот раз между россиянками трофеем оказались Кристина Младенович и Тимеа Бабош. Прежде француженка и венгерка довольно успешно кооперировались на корте и даже были в финале Уимблдона-2014, но последние два сезона они не выступали вместе и восстановили свой дуэт только на старте 2018-го.

Все четыре девушки, вышедшие в пятницу бороться за парный титул, являются, в первую очередь, одиночницами. И это дело встречу более интересной, а шансы Макаровой и Весниной более высокими — все-таки они наигрывают свой дуэт уже почти шесть лет, пусть и с небольшими перерывами, связанными с травмами.

В одиночном разряде Младенович проиграла 14 матчей подряд — ее серия длится с прошлого лета, но в паре ее это, судя по всему, нисколько не смущает. Француженка и у сетки чувствовала себя уверенно, и с задней линии мощно пробивать на вылет не стеснялась. И вообще соперницы россиянок действовали более агрессивно. Екатерина и Елену же подводили собственные ошибки — вынужденные и не только. Вообще же, каждый гейм был упорным, и все могло повернуться как в одну, так и в другую сторону.

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Макарова и Веснина первыми сделали брейк — в пятом гейме с 40:0 взяли подачу Бабош, но со счета 4:2 они проиграли четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 4:6.

Россиянкам на этом турнире уже доводилось отыгрываться после проигранной стартовой партии. Но в финале начало второй тоже осталось за Младенович и ее партнершей — они вели 3:1. Определяющим стал 7-й гейм. Там счет три раза становился «ровно», но до брейк-пойнта не дошло, и соперницы все же отстояли свой гейм — Бабош завершила его эйсом. И тут же француженка и венгерка взяли подачу Макаровой. Два очка с 0:40 россиянки спасли, а на третьем здорово сыграла Младенович, вышедшая вперед и четко укоротившая мяч. Подавая на титул, француженка и венгерка давали соперницам шанс вернуться в игру, но россиянки наошибались, а Кристина еще и подавала здорово. Бабош и Младенович завершили встречу с первого же матчбола — Макарова сорвала удар, отправив мяч далеко за пределы корта. Француженка и венгерка эмоционально праздновали победу — первую совместную на турнирах «Большого шлема».

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Россиянки же, особенно Веснина, выглядели очень расстроенными, хотя и пытались шутить, когда во время церемонии награждения возникла заминка с вручением тарелочек. Теперь им придется ждать как минимум до 2019-го, чтобы забрать заветный трофей. «Может быть, увидимся в следующем году», — сказала Елена, благодаря публику за поддержку.

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