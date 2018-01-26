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10:02 (мск), источник: ТАСС

Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open в парах

ТАСС, 26 января. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в финале парного разряда Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $43 млн).

Источник: AP 2018

В финале российская пара, посеянная на турнире под вторым номером, проиграла венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович (5) со счетом 4:6, 3:6. Решающий матч продолжался 1 час 22 минуты.

Для Бабош и Младенович победа на Australian Open стала первой совместной в карьере на турнирах серии.

Australian Open остается единственным турниром серии Большого шлема, который Макаровой и Весниной пока не удается выиграть. Они побеждали на Открытом чемпионате Франции в 2013 году, на US Open (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году Макарова и Веснина стали олимпийскими чемпионками в парном разряде, в том же сезоне они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января.

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