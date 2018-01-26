Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open в парах

Australian Open остается единственным турниром серии Большого шлема, который Макаровой и Весниной пока не удается выиграть. Они побеждали на Открытом чемпионате Франции в 2013 году, на US Open (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году Макарова и Веснина стали олимпийскими чемпионками в парном разряде, в том же сезоне они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.