Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open в парах

В финале российская пара, посеянная на турнире под вторым номером, проиграла венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович (5) со счетом 4:6, 3:6. Решающий матч продолжался 1 час 22 минуты.
Для Бабош и Младенович победа на Australian Open стала первой совместной в карьере на турнирах серии.
Australian Open остается единственным турниром серии Большого шлема, который Макаровой и Весниной пока не удается выиграть. Они побеждали на Открытом чемпионате Франции в 2013 году, на US Open (2014) и Уимблдоне (2017). В 2016 году Макарова и Веснина стали олимпийскими чемпионками в парном разряде, в том же сезоне они выиграли Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января.