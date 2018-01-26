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09:35 (мск), источник: Sports.kz

Михаил Кукушкин: Федерер не приедет, но это не повод расслабляться

Национальная сборная Казахстана на матч Кубка Дэвиса начала подготовку 1/8 финала Мировой группы. На данный момент вся команда находится в Астане и приступила к тренировкам. О том, как проходят сборы, чего ждать от игры и над какими ошибками работают спортсмены, корреспондент Zakon.kz узнала у игрока № 1 сборной Казахстана — Михаила Кукушкина.

— Вы дважды играли с командой Швейцарии, по встречам счет 1:1. Какое настроение на предстоящий матч?

— Команда Швейцарии сделала свою предварительную заявку, но у них есть право поменять двоих игроков за два дня до матча. По нашей информации, маловероятно, что их лидеры — Федерер и Вавринка приедут. Федерер, скорей всего, это матч пропустит. Они недавно выигрывали Кубок Дэвиса, и сейчас это не так для них важно. У игроков ТОП-10 свои приоритеты. Они могут побояться приехать из Австралии, где температура была +40, туда, где температура — 40. Такое резкое изменение климата, процесс акклиматизации, может спровоцировать спад общей спортивной формы. Для личного зачета это не самый лучший вариант. Поэтому, скорей всего, сюда приедут более молодые игроки. Но мы всегда отмечаем, Кубок Дэвиса — командная игра, где рейтинг не имеет значения. Мы сами не раз демонстрировали это на корте, когда, играя с командой Швейцарии, в составе которой были Федерер и Вавринка, мы вели в счете 2:1. Их отсутствие не значит, что мы легко победим. Так что мы не расслабляемся. И неважно приедет Федерер или нет.

— Какие ошибки команде Казахстана нужно проработать в первую очередь перед этой встречей?

— 2017 год показал, что у нас есть теннисисты, способные приносить очки команде. И, если раньше мы только с Андреем Голубевым играли матчи одиночных разрядов, а в паре были Юра Щукин и Женя Королев, то теперь у нас, помимо Недовесова, несколько лет играющего в одиночку и в паре, есть Дима Попко. Он проявил себя против команды Китая, Тимур Хабибуллин в паре с Недовесовым принесли команде решающее очко против команды Аргентины.

Иметь большую скамейку игроков, значит иметь разнообразие тактических ходов. Например, поставив в матче против сборной Аргентины играть Попко против их первого номера (у Попко объективно было очень мало шансов на победу), мы дали отдохнуть Недовесову. На следующий день в паре с Хабибуллиным он был свежий, принес команде очень важное очко и мог сыграть в третий день, если бы потребовалось. И такая возможность выбора у нас есть и сейчас. Это очень важно быть таким гибким.

Теперь мы не кидаем в бой сразу всех и больше думаем не о том, как выиграть в пятницу, а о том, как одержать итоговую победу. Думаю, благодаря этому у нас получилось выиграть Аргентину.

— Получается, гибкость, возможность выбора и новая тактика отличает команду Казахстана сегодня от команды Казахстана несколько лет назад?

— Конечно. Последние 2 года у нас были обидные поражения. В той же Сербии, где я играл с Джоковичем 5 часов. 3−4 гейма отделяли меня от победы, но можно сказать, наша длительная борьба уже была сенсацией. Но в тоже время Недовесов играл 5-сетовые матчи три дня подряд. Это очень тяжело для любого игрока, даже № 1 в мире. Позднее играть решающий матч при счете 2:2 ему было непросто. За год до этого в матче с Австралией он тоже играл три дня подряд. Мы вели со счетом 2:0 и проиграли.

После таких обидных поражений мы сделали выводы в плане физической и тактической подготовки. Кстати, решение поставить в пару с Недовесовым молодого Тимура Хабибуллина против опытных аргентинцев было рискованно. Капитан мог поставить в пару меня, но тогда мне бы пришлось играть три дня, и мы решили этого не делать. Это был очень грамотный ход, они победили в паре, а мне удалось победить в одиночке. Мы делаем работу над ошибками и рады, что это приносит свои плоды.

— А в этом матче Кубка Дэвиса состав будет играть тот же?

— Ориентировочно — да. Но в этом году правила Кубка Дэвиса изменились — разрешено заявлять не 4 игрока, а 5. И это дает больше возможностей для применения различных тактик. И нам есть, кого заявлять. Сейчас с нами тренируется еще 6−7 ребят. Думаю, со следующего четверга мы будем смотреть, как они тренируются, в какой форме. Будем думать с точки зрения тактики, кого лучше поставить. Но, конечно, игроки № 1,2,3 и пару мы знаем.

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