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25 января, источник: GoTennis.ru

Арина Соболенко завершила работу со своим тренером

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила о прекращении сотрудничества со своим наставником Халилом Ибрагимовым.

«Хочу рассказать о том, что мы перестали работать вместе. Больше спасибо ему за всё, что он сделал для меня. Он всегда был рядом, каждый день. Халил был готов помочь мне с любой проблемой и всегда поддерживал. Желаю ему только хорошего», — написала Арина в инстаграме.

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