Арина Соболенко завершила работу со своим тренером

«Хочу рассказать о том, что мы перестали работать вместе. Больше спасибо ему за всё, что он сделал для меня. Он всегда был рядом, каждый день. Халил был готов помочь мне с любой проблемой и всегда поддерживал. Желаю ему только хорошего», — написала Арина в инстаграме.