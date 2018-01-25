Элизе Мертенс снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн3
Слован2
Хоккей. НХЛ
26.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.01
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
26.01
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
26.01
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.01
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.01
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
26.01
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Амур3
Хоккей. НХЛ
26.01
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
26.01
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.01
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер Кэнакс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.01
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.01
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
26.01
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
Международные федерации требуют объяснить недопуск россиян к ОИ
Сама нежность: Пелагея надела элегантное платье
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Куркума помогает пожилым
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10Король Хавьер и прорыв новых русских
20:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Элизе Мертенс снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс отказалась от выступления на соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Причиной этого решения полуфиналистки Australian Open стала травма спины.

Также стало известно, что в Санкт-Петербуге не сыграет испанка Карла Суарес Наварро.

Мертенс и Суарес Наварро в основной сетке заменят немка Мона Бартель и хорватка Донна Векич.

Кайл Эдмунд: У меня травма, но говорить об этом я не хочу
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
«Зенит» разгромил чемпиона Чехии в товарищеском матче
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Моуринью
Бьорндален: Жена и дочь очень помогли мне в этот тяжелый момент
Халеп против Возняцки: кто возьмет первый «Шлем»?
Тренер «Саутгемптона» подтвердил интерес к хавбеку «Спартака»
Источник: «Спартак» арендовал футболиста «Наполи»
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
Правила красоты королевского двора Все могут королевы, принцессы и герцогини, но есть пара нюансов, касающихся их причесок, шляпок, макияжа и маникюра.
Дети
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали 25 января в России празднуют День студенчества и поздравляют с именинами всех Татьян
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь