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Элизе Мертенс снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс отказалась от выступления на соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут в
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Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс отказалась от выступления на соревнованиях St. Petersburg Ladies Trophy, которые пройдут в
Также стало известно, что в
Мертенс и Суарес Наварро в основной сетке заменят немка Мона Бартель и хорватка Донна Векич.