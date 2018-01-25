Борис Беккер потерял пять кубков «Шлемов», но намерен их продать

«Целый ряд кубков господина Беккера были потеряны. Он не может вспомнить, что с ними произошло. Просим всех, кто располагает информацией о местоположении наград Беккера с Уимблдона и Australian Open, связаться с ним», — сообщает сайт лондонской юридической компании, сотрудничающей с Борисом.