Борис Беккер потерял пять кубков «Шлемов», но намерен их продать

Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.
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«Целый ряд кубков господина Беккера были потеряны. Он не может вспомнить, что с ними произошло. Просим всех, кто располагает информацией о местоположении наград Беккера с Уимблдона и Australian Open, связаться с ним», — сообщает сайт лондонской юридической компании, сотрудничающей с Борисом.
Отметим, что Беккер намерен продать все кубки, чтобы расплатиться с долгами.