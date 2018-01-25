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19:52 (мск), источник: GoTennis.ru

Борис Беккер потерял пять кубков «Шлемов», но намерен их продать

Экс-первая ракетка мира, немец Борис Беккер, сообщил, что пять его трофеев «мэйджоров» были утеряны. Спортсмен объявил, что разыскивает награды с целью продажи.

Источник: Twitter

«Целый ряд кубков господина Беккера были потеряны. Он не может вспомнить, что с ними произошло. Просим всех, кто располагает информацией о местоположении наград Беккера с Уимблдона и Australian Open, связаться с ним», — сообщает сайт лондонской юридической компании, сотрудничающей с Борисом.

Отметим, что Беккер намерен продать все кубки, чтобы расплатиться с долгами.

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