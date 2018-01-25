Халеп против Возняцки: кто возьмет первый «Шлем»?

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БОРЬБА НЕРВОВ

Эксперт «СЭ» Анна Чакветадзе сказала накануне, что матч между Симоной Халеп и Ангелик Кербер будет большой войной, и оказалась на сто процентов права. Нынешняя и бывшая первые ракетки мира выдали фантастический по накалу поединок, который мог завершиться пользу любой из участниц, но в концовке крепче оказалась румынка.

Халеп начала матч с того, что повела 5:0, а партию взяла со счетом 6:3. Во втором сете румынка позволила Кербер отыграться с 1:3. В решающей партии развернулась драма. Немка не показывала своей лучшей игры, как, например, во встрече с Марией Шараповой, но продолжала сражаться за свой второй австралийский финал.

При счете 5:4 Халеп упустила два матчбола, но сумела не раскиснуть, а продолжила борьбу. Вскоре уже Кербер при счете 6:5 подавала на матч. Тут пришел черед румынки спасаться. Оказавшись на грани поражения, она улыбалась. «Вспоминала, как уже отыгрывала матчболы на этом турнире (в третьем круге против Лорен Дэвис. — Прим. “СЭ”), и это придавало мне уверенности», — объяснила она.

Со счета 6:6 теннисистки брали каждая свою подачу, а при 8:7 Халеп в долгом обмене ударами — таких в этом поединке было множество и на любой вкус — заработала себе третий матчбол. Кербер спасла и его, но с четвертой попытки румынка все же выиграла — 6:3, 4:6, 9:7. Для немки это поражение стало первым в 15 матчах нынешнего сезона.

Удивительно, но Халеп, больше известная своей игрой в обороне, почти в два раза превзошла агрессивную немку по активно выигранным очкам — 50 против 33. Сама Симона, по ее признанию, не долго могла в это поверить, когда услышала статистику от своего брата. «Представляете?!» — сказала она журналистам.

Румынка в третий раз вышла в финал турнира «Большого шлема», но впервые не на Roland Garros. И Халеп, и ее соперницу по финалу Каролин Возняцки частенько критикуют за отсутствие побед на главных турнирах. В субботу одна из них восполнит этот пробел в своем резюме. А кроме громкого титула на кону будет стоять и звание первой ракетки мира.

КОНЕЦ БЕЛЬГИЙСКОЙ СКАЗКИ

Двукратная финалистка Открытого чемпионата США Возняцки добралась до своего третьего титульного матча на турнирах «Большого шлема» и первого за пределами Нью-Йорка. Датчанка оставила не у дел бельгийскую сенсацию Элиз Мертенс — 6:3, 7:6 (7:2).

При счете 5:4 во второй партии Возняцки подавала на матч, но проиграла девять очков подряд, и уже бельгийка была впереди — 6:5. Возняцки потребовалось девять минут, чтобы выстоять на своей подаче, отыграв два сетбола, но на тай-брейке она действовала убедительнее. После матча датчанка отметила, что ей помог опыт, накопленный за годы выступлений.

ЧИЛИЧ ПОБЕДИЛ НА ОПЫТЕ

Состоялся в четверг и первый мужской полуфинал, в котором шестой «сеяный» Марин Чилич остановил Кайла Эдмунда. Победа досталась хорватскому гиганту достаточно легко — 6:2, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа 18 минут.

Британец не лучшим образом перемещался по корту, а после первой партии уходил в раздевалку для получения медицинской помощи. В середине второго сета Эдмунд поскандалил с судьей на вышке из-за сущего пустяка, потребовал вызвать кого-нибудь постатуснее, еще раз изложил свои претензии помощнику главного рефери турнира, но так и остался ни с чем. Выпустив пар, «несеяный» теннисист заиграл лучше и довел сет до тай-брейка. Но все равно Чилич держал ситуацию под контролем и заслуженно праздновал победу. 29-летний теннисист сыграет в финале турнира «Большого шлема» в третий раз, но в Австралии — впервые. Его соперник определится в пятничной встрече Роджера Федерера и Хен Чжуна.

ЕЩЕ ОДИН ПОЛУФИНАЛ МАКАРОВОЙ