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18:40 (мск), источник: GoTennis.ru

Симона Халеп: Матч с Возняцки будем таким же, как сегодняшний полуфинал

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в финал Australian Open.

— Я очень уверена в себе. Устала, но рада победе. Раунд неважен. Я выиграла ещё один матч, и это здорово.

— Вы хоть раз отыгрывали матчболы в двух поединках?

— На «Шлемах» нет.

— Как тренер влияет на ваш теннис?

— Он отлично умеет мотивировать меня. Это важно, потому что раньше я сама себя закапывала. Сейчас я работаю над психологией. И у меня неплохо получается.

— Вы сделали 50 виннерсов.

— Очень много, даже не верится! Но я знала, что должна быть агрессивной. Мне нужно было заканчивать матчи побыстрее, потому что Кербер отлично двигается. Надеюсь, что не в последний раз я играла так остро.

— О чём думали при равном счёте?

— Не помню даже. Точно не о самом счёте. Были мысли, что я проиграю, что всё пропало. Но я хорошо отподавала, и это помогло. Я не опустила руки.

— Как будете готовиться к финалу?

— Не буду придумывать ничего нового. Уверена, что матч будет таким же, как сегодня. Мы уже встречались с Возняцки, поэтому я знаю, чего ждать. Буду думать о хорошем.

— Что для вас значит титул «Шлема»?

— Больше звания первой ракетки мира. Мечтаю об этом. Два раза я была близка, но не справлялась.

— Вы больше не боитесь проиграть?

— И это просто здорово! Я уверена в себе и не думаю о результате. На этом турнире точно так играю. Это помогает.

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