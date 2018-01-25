Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.
Симона Халеп: Матч с Возняцки будем таким же, как сегодняшний полуфинал
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в финал Australian Open.
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала выход в финал Australian Open.
— Я очень уверена в себе. Устала, но рада победе. Раунд неважен. Я выиграла ещё один матч, и это здорово.
— Вы хоть раз отыгрывали матчболы в двух поединках?
— На «Шлемах» нет.
— Как тренер влияет на ваш теннис?
— Он отлично умеет мотивировать меня. Это важно, потому что раньше я сама себя закапывала. Сейчас я работаю над психологией. И у меня неплохо получается.
— Вы сделали 50 виннерсов.
— Очень много, даже не верится! Но я знала, что должна быть агрессивной. Мне нужно было заканчивать матчи побыстрее, потому что Кербер отлично двигается. Надеюсь, что не в последний раз я играла так остро.
— О чём думали при равном счёте?
— Не помню даже. Точно не о самом счёте. Были мысли, что я проиграю, что всё пропало. Но я хорошо отподавала, и это помогло. Я не опустила руки.
— Как будете готовиться к финалу?
— Не буду придумывать ничего нового. Уверена, что матч будет таким же, как сегодня. Мы уже встречались с Возняцки, поэтому я знаю, чего ждать. Буду думать о хорошем.
— Что для вас значит титул «Шлема»?
— Больше звания первой ракетки мира. Мечтаю об этом. Два раза я была близка, но не справлялась.
— Вы больше не боитесь проиграть?
— И это просто здорово! Я уверена в себе и не думаю о результате. На этом турнире точно так играю. Это помогает.