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11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серена Уильямс потребовала извинений от Тенниса

Американская теннисистка Серена Уильямс потребовала извинений от соотечественника Тенниса Сандгрена за его сообщения в твиттере.

После этого спортсмен, привлекший внимание, удалил твитты, которые делал на протяжении последних 18 месяцев и отрицал обвинения в расизме и альтернативно правые взгляды.

— Я не из тех, кто нуждается, но есть группа людей, которые заслуживают извинений, — написала Уильямс на своей странице в Инстаграме. — Я не могу посмотреть на свою дочь и сказать ей, чтобы она расслабилась. Нет! Она будет знать, как постоять за себя. В том числе, глядя на мой пример.

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