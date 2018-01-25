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Серена Уильямс потребовала извинений от Тенниса
Американская теннисистка Серена Уильямс потребовала извинений от соотечественника Тенниса Сандгрена за его сообщения в твиттере.
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Американская теннисистка Серена Уильямс потребовала извинений от соотечественника Тенниса Сандгрена за его сообщения в твиттере.
После этого спортсмен, привлекший внимание, удалил твитты, которые делал на протяжении последних 18 месяцев и отрицал обвинения в расизме и альтернативно правые взгляды.
— Я не из тех, кто нуждается, но есть группа людей, которые заслуживают извинений, — написала Уильямс на своей странице в Инстаграме. — Я не могу посмотреть на свою дочь и сказать ей, чтобы она расслабилась. Нет! Она будет знать, как постоять за себя. В том числе, глядя на мой пример.