Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил

По словам теннисистки, она сообщала о причинах пропуска тестов, но Международная теннисная федерация не приняла её объяснений. Дело Ализе будет рассмотрено в марте 2018 года. До этого времени Корне будет продолжать участвовать в турнирах, но будет вынуждена пропустить матч Кубка Федерации. Об этом Ализе написала в своём «твиттере».