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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Корне признана виновной в нарушении антидопинговых правил

Французская теннисистка Ализе Корне признана виновной в нарушений антидопинговых правил, трижды за 12 месяцев пропустив допинг-тесты.

По словам теннисистки, она сообщала о причинах пропуска тестов, но Международная теннисная федерация не приняла её объяснений. Дело Ализе будет рассмотрено в марте 2018 года. До этого времени Корне будет продолжать участвовать в турнирах, но будет вынуждена пропустить матч Кубка Федерации. Об этом Ализе написала в своём «твиттере».

В рейтинге WTA 28-летняя уроженка Ниццы располагается на 42-й позиции.

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