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24 января, источник: Р-Спорт

Тарпищев назвал ключевые факторы для Весниной/Макаровой в финале Australian Open

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Работа нервной системы теннисисток Елены Весниной и Екатерины Макаровой во время финала Открытого чемпионата Австралии станет определяющим фактором в достижении результата, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские чемпионки 2016 года Веснина и Макарова в пятницу в финале Открытого чемпионата Австралии встретятся с француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.

«Младенович очень хорошо играет на перехвате, поэтому вопрос о том, чтобы держать свою подачу, будет очень актуален. Работа нервной системы будет определяющей. Веснина больше перехватывает, с позиций тактики будет важно, кто лучше играет на перехвате, а это в основном нервы. Если брать игру с лета на перехвате, то Веснина при удачной игре будет несколько лучше, чем Младенович», — сказал Тарпищев по телефону.

«Если говорить о подаче, думаю, что особенно в первой подаче некоторое преимущество будет у соперниц. Очень многое решит психология, потому что по степени усталости обе пары подошли к финалу достаточно свежими», — отметил Тарпищев.

Собеседник агентства отметил, что сыгранность пар уйдет на второй план. «Пара у нас более опытная, но если брать по отдельности Младенович и Бабош, то они тоже достаточно опытные теннисистки. В предстоящем финале большую роль сыграет нервная система, а не сыгранность», — сказал Тарпищев.

Россиянки побеждали в парном разряде на Открытом чемпионате Франции-2013, US Open-2014 и Уимблдонском турнире-2017. В случае победы в Мельбурне Веснина и Макарова станут обладательницами «карьерного» Большого шлема в парном разряде.

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