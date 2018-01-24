Тарпищев назвал ключевые факторы для Весниной/Макаровой в финале Australian Open

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские чемпионки 2016 года Веснина и Макарова в пятницу в финале Открытого чемпионата Австралии встретятся с француженкой Кристиной Младенович и венгеркой Тимей Бабош.

«Младенович очень хорошо играет на перехвате, поэтому вопрос о том, чтобы держать свою подачу, будет очень актуален. Работа нервной системы будет определяющей. Веснина больше перехватывает, с позиций тактики будет важно, кто лучше играет на перехвате, а это в основном нервы. Если брать игру с лета на перехвате, то Веснина при удачной игре будет несколько лучше, чем Младенович», — сказал Тарпищев по телефону.

«Если говорить о подаче, думаю, что особенно в первой подаче некоторое преимущество будет у соперниц. Очень многое решит психология, потому что по степени усталости обе пары подошли к финалу достаточно свежими», — отметил Тарпищев.

Собеседник агентства отметил, что сыгранность пар уйдет на второй план. «Пара у нас более опытная, но если брать по отдельности Младенович и Бабош, то они тоже достаточно опытные теннисистки. В предстоящем финале большую роль сыграет нервная система, а не сыгранность», — сказал Тарпищев.