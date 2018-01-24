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Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Вторая ракетка турнира Федерер в среду нанес поражение чеху Томашу Бердыху (19-й номер посева) со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели 2 часа 15 минут.
Соперником Федерера по полуфиналу станет южнокореец Чхун Хён, в другом матче сыграют хорват Марин Чилич и британец Кайл Эдмунд.