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23 января, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по теннису объявила состав на матч против Швейцарии в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Казахстана Дияс Доскараев определился с составом на матч Мировой группы Кубка Дэвиса с Швейцарией, передает корреспондент Vesti.kz.

На эту игру приглашены 30-летний Михаил Кукушкин (№ 69 рейтинга ATP), его ровесник Александр Недовесов (№ 234), 21-летний Дмитрий Попко (№ 248), 22-летний Тимур Хабибулин (№ 783) и дебютант — 21-летний Роман Хасанов (№ 711).

Сборная Швейцарии в предстоящем матче сыграет резервным составом из молодых теннисистов, самому старшему из которых 25 лет.

Матч Казахстан — Швейцария пройдет с 2 по 4 февраля в Астане. В сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.

Казахстан дважды встречался со Швейцарией в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.

В 2010 году за Швейцарию в матчах против Казахстана играл Стэн Вавринка, а во втором матче — Роджер Федерер. На этот раз команда сыграет без своих лидеров.

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