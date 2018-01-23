Сборная Казахстана по теннису объявила состав на матч против Швейцарии в Кубке Дэвиса

На эту игру приглашены 30-летний Михаил Кукушкин (№ 69 рейтинга ATP), его ровесник Александр Недовесов (№ 234), 21-летний Дмитрий Попко (№ 248), 22-летний Тимур Хабибулин (№ 783) и дебютант — 21-летний Роман Хасанов (№ 711).

Сборная Швейцарии в предстоящем матче сыграет резервным составом из молодых теннисистов, самому старшему из которых 25 лет.

Матч Казахстан — Швейцария пройдет с 2 по 4 февраля в Астане. В сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.

Казахстан дважды встречался со Швейцарией в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.