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20:48 (мск), источник: ТАСС

Надаль обвинил руководство ATP в отсутствии заботы о здоровье теннисистов

ТАСС, 23 января. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пожаловался на то, что теннисистам приходится играть на слишком жестких покрытиях, а руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не думает о здоровье спортсменов. Об этом он рассказал пресс-службе Australian Open.

Во вторник Надаль из-за травмы ноги не смог доиграть четвертьфинальный матч Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $43 млн долларов) — против хорвата Марина Чилича. 31-летний испанец прекратил борьбу в пятом сете при счете 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 в пользу хорвата.

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«Может быть, сейчас не самый подходящий момент для таких слов, но руководство ATP должно немного подумать о том, что происходит. Слишком много игроков травмируется в последнее время. Я не знаю, думают ли они вообще о здоровье теннисистов», — заявил Надаль.

«И дело не только в нашем здоровье как действующих спортсменов. После тенниса тоже есть жизнь. Я не могу представить, что будет с нами, с нашей жизнью в будущем, если мы продолжим играть на таких очень и очень жестких покрытиях», — добавил испанец.

31-летний Надаль за карьеру выиграл 16 турниров серии Большого шлема. Испанец один раз выиграл Australian Open (2009), 10 раз — Roland Garros (2005−2008, 2010−2014, 2017), два раза — Уимблдон (2008, 2010), три раза — US Open (2010, 2013, 2017). Также Надаль является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).

Australian Open завершится 28 января.

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