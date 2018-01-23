Без Надаля и Димитрова: звездопад в Мельбурне
Во вторник на Australian Open выбыли из борьбы почти все фавориты в одиночном разряде, а Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал в паре.
Во вторник на Australian Open выбыли из борьбы почти все фавориты в одиночном разряде, а Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал в паре.
ПОБЕДА НА ГРАНИ
Екатерина Макарова и Елена Веснина — последняя надежда России на нынешнем Australian Open — не без труда вышли в полуфинал. Ход их матча с шестыми «сеяными» Сю Ифань и Габриэлой Дабровски заставил понервничать всех поклонников олимпийских чемпионок. Началось все с «баранки» для россиянок в первом сете, но их ответ во втором был почти таким же убедительным — 6:1. В решающей партии шла интересная
«УПУЩЕННЫЙ» ШАНС НАДАЛЯ
Рафаэль Надаль отлично начал матч с Марином Чиличем, но с середины второго сета начал мучиться. Он допускал нетипичные для себя ошибки и
«Я начал ощущать напряжение в мышце в третьем сете, хотя до этого играл без
«Я уже не в первый раз упускаю возможность, — грустно добавил Надаль. — Я — позитивный человек и могу оставаться позитивным, но сегодня лишился шанса выйти в полуфинал турнира “Большого шлема” и бороться за важный титул».
Широкие перспективы открываются теперь перед Чиличем. Хорват, который в целом производит приятное впечатление своей агрессивной игрой, во второй раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и в пятый на «мэйджорах» в целом. Его следующий соперник — дебютант этой стадии Кайл Эдмунд.
ДРУГОЙ БРИТАНЕЦ
В первый день Australian Open-2018 первая ракетка Великобритании Энди Маррей разместил в своем твиттере видео с плачущим ребенком, изображая свое отношение к тому, что большие призы будут разыграны в Мельбурне без него. Грусть на Туманном Альбионе только усилилась, когда Джоанна Конта проиграла во втором круге. Но ближе к концу турнира выискался новый герой — рыжеволосый Эдмунд.
Во вторник 23-летний теннисист, занимающий в мировом рейтинге 49-е место, выбил из борьбы третьего «сеяного» и прошлогоднего полуфиналиста Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Действуя более мощно и стабильно, Эдмунд не простил болгарину тех оплошностей, особенно на подаче, которые простил в третьем круге Андрей Рублев, и, заработав 46 активно выигранных, очков праздновал победу.
Маррэй на успех соотечественника отреагировал коротким «Вау!».
«НЕШЛЕМОВЫЙ» ИГРОК
Элина Свитолина — большая умница. В прошлом сезоне она выиграла больше титулов, чем кто бы то ни было — пять, заслуженно входит в тop-5 мирового рейтинга и справедливо претендовала на первую строчку по итогам Australian Open. Но на турнирах «Большого шлема» с ней
Конечно, нужно отдать должное и воспитаннице академии Ким Клийстерс. Еще после победы в четвертом круге она сказала: все, что будет происходить с ней на этом турнире дальше, она будет рассматривать как бонус. Против Свитолиной во вторник Мертенс сыграла раскованно и активно — соотношение чисто выигранных мячей 26:14 в ее пользу. Бельгийка не смогла подать на первый сет при счете 5:2, но со второй попытки все же завершила его в свою пользу и больше не отдала оппонентке ни одного гейма.
Турнир мечты для Мертенс продолжается. С начала нынешнего сезона она выиграла уже 10 матчей подряд и впервые вышла в полуфинал не только Открытого чемпионата Австралии — в Мельбурне она играет в основной сетке впервые, но и турнира «Большого шлема» вообще. Прежде ее лучшим результатом был третий круг.
Следующей соперницей бельгийки станет Каролин Возняцки. Вторая «сеяная» поддержала реноме элитных игроков, сломив сопротивление испанки Карлы
АВСТРАЛИЕЦ ИСПУГАЛСЯ СКАТОВА
Первый «сеяный» юниорского турнира россиянин Тимофей Скатов вышел в третий круг, обыграв в обладателя wild card из Австралии Стефана Сторча — 6:1, 6:2. Несмотря на счет, поединок не был разгромом, во многих геймах счет доходил до «ровно». Позже представитель Зеленого континента признался, что немного нервничал, «играя против такого мастеровитого соперника на таком важном турнире». Путевки в следующий раунд добыли и Алексей Захаров с Камиллой Рахимовой.