Без Надаля и Димитрова: звездопад в Мельбурне

Источник: AFP 2018

ПОБЕДА НА ГРАНИ

Екатерина Макарова и Елена Веснина — последняя надежда России на нынешнем Australian Open — не без труда вышли в полуфинал. Ход их матча с шестыми «сеяными» Сю Ифань и Габриэлой Дабровски заставил понервничать всех поклонников олимпийских чемпионок. Началось все с «баранки» для россиянок в первом сете, но их ответ во втором был почти таким же убедительным — 6:1. В решающей партии шла интересная по-настоящему парная игра, где обмены ударами с задней линии чередовались с комбинациями у сетки. Веснина и Макарова дважды уступали с брейком, но оба раза отыгрывались, несмотря на то, что подавали соперницы неплохо. А на решающем тай-брейке в ударе была Макарова. Она показала, что умеет абсолютно все. В результате — 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). В среду в полуфинале россиянки сыграют с румынками Ириной Камелией Бегу и Моникой Никулеску. Одна из них была участницей памятного финала Уимблдона-2017, который Макарова и Веснина выиграли со счетом 6:0, 6:0.

«УПУЩЕННЫЙ» ШАНС НАДАЛЯ

Рафаэль Надаль отлично начал матч с Марином Чиличем, но с середины второго сета начал мучиться. Он допускал нетипичные для себя ошибки и нет-нет, да позволял хорватскому гиганту пробивать свою оборону. Испанец все же отстоял третий сет, но при счете 1:4 в четвертом взял медицинский тайм-аут — физиотерапевт долго колдовал над его правой ногой. Дело дошло до пятой партии, но, уступая 0:2, Надаль отказался от продолжения борьбы из-за мышечной травмы. Какой именно — станет понятно в понедельник, когда 31-летний теннисист пройдет прямо в Мельбурне МРТ.

«Я начал ощущать напряжение в мышце в третьем сете, хотя до этого играл без каких-либо ограничений, а в четвертом в один момент, при одном укороченном мяче, почувствовал что-то неприятное», — пояснил испанец.

«Я уже не в первый раз упускаю возможность, — грустно добавил Надаль. — Я — позитивный человек и могу оставаться позитивным, но сегодня лишился шанса выйти в полуфинал турнира “Большого шлема” и бороться за важный титул».

Широкие перспективы открываются теперь перед Чиличем. Хорват, который в целом производит приятное впечатление своей агрессивной игрой, во второй раз в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и в пятый на «мэйджорах» в целом. Его следующий соперник — дебютант этой стадии Кайл Эдмунд.

ДРУГОЙ БРИТАНЕЦ

В первый день Australian Open-2018 первая ракетка Великобритании Энди Маррей разместил в своем твиттере видео с плачущим ребенком, изображая свое отношение к тому, что большие призы будут разыграны в Мельбурне без него. Грусть на Туманном Альбионе только усилилась, когда Джоанна Конта проиграла во втором круге. Но ближе к концу турнира выискался новый герой — рыжеволосый Эдмунд.

Во вторник 23-летний теннисист, занимающий в мировом рейтинге 49-е место, выбил из борьбы третьего «сеяного» и прошлогоднего полуфиналиста Григора Димитрова — 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Действуя более мощно и стабильно, Эдмунд не простил болгарину тех оплошностей, особенно на подаче, которые простил в третьем круге Андрей Рублев, и, заработав 46 активно выигранных, очков праздновал победу.

Маррэй на успех соотечественника отреагировал коротким «Вау!».

«НЕШЛЕМОВЫЙ» ИГРОК

Элина Свитолина — большая умница. В прошлом сезоне она выиграла больше титулов, чем кто бы то ни было — пять, заслуженно входит в тop-5 мирового рейтинга и справедливо претендовала на первую строчку по итогам Australian Open. Но на турнирах «Большого шлема» с ней что-то случается. Уже не в первый раз она приезжает на «мэйджор» в качестве одного из фаворитов и своей игрой на ранних стадиях этот статус подтверждает. Но как только дело идет к развязке, Свитолина дает сбой. Вот и сейчас: она проиграла третий четвертьфинал на «Шлемах» подряд. Бельгийка Элизе Мертенс праздновала победу со счетом 6:4, 6:0. Правда, после матча украинка подчеркнула, что не могла играть в полную силу из-за проблем с бедром, которое беспокоило ее на протяжении всего турнира.

Конечно, нужно отдать должное и воспитаннице академии Ким Клийстерс. Еще после победы в четвертом круге она сказала: все, что будет происходить с ней на этом турнире дальше, она будет рассматривать как бонус. Против Свитолиной во вторник Мертенс сыграла раскованно и активно — соотношение чисто выигранных мячей 26:14 в ее пользу. Бельгийка не смогла подать на первый сет при счете 5:2, но со второй попытки все же завершила его в свою пользу и больше не отдала оппонентке ни одного гейма.

Турнир мечты для Мертенс продолжается. С начала нынешнего сезона она выиграла уже 10 матчей подряд и впервые вышла в полуфинал не только Открытого чемпионата Австралии — в Мельбурне она играет в основной сетке впервые, но и турнира «Большого шлема» вообще. Прежде ее лучшим результатом был третий круг.

Следующей соперницей бельгийки станет Каролин Возняцки. Вторая «сеяная» поддержала реноме элитных игроков, сломив сопротивление испанки Карлы Суарес-Наварро — 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.

АВСТРАЛИЕЦ ИСПУГАЛСЯ СКАТОВА