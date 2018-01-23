Без Федерера: сборная Швейцарии объявила состав на матч Кубка Дэвиса с Казахстаном

В состав команды включены не основные игроки команды. В Астану приедут 25-летний Генри Лааксонен (№ 118 в рейтинге ATP), 22-летний Адриан Бодмер (№ 467), 21-летний Марк-Андреа Хуслер (№ 601) и его ровесник Антуан Бельер (№ 704).

Матч Казахстан — Швейцария пройдет с 2 по 4 февраля в Астане. В сильнейшую группу Кубка Дэвиса сборная Казахстана вернулась после сентябрьской победы со счетом 3:1 над действующими на тот момент победителями турнира — Аргентиной.

Отметим, что Казахстан дважды встречался со Швейцарии в рамках Кубка Дэвиса. В 2010 году казахстанские теннисисты в Астане победили со счетом 5:0 и впервые в истории вышли в Мировую группу, а в 2014 году в Женеве уступили в четвертьфинале со счетом 2:3.

В 2010 году за Швейцарию в матчах против Казахстана играл Стэн Вавринка, а во втором матче — Роджер Федерер. На этот раз команда сыграет без своих лидеров.

Сборная Казахстана свой состав на февральские матчи против Швейцарии объявит в ближайшие дни.