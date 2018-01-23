Шарапова, Касаткина и Медведев выбрали лучшее место на Земле
Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина, украинка Элина Свитолина, Елена Остапенко из Латвии и единственный мужчина Даниил Медведев рассказали, какое место на Земле они считают лучшим.
Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина, украинка Элина Свитолина, Елена Остапенко из Латвии и единственный мужчина Даниил Медведев рассказали, какое место на Земле они считают лучшим.
«Это Австралия, мне здесь очень нравится. И даже не
«Я бы сказала, что это мой дом и местожительства в
«На данный момент это Лондон. Я впервые купила квартиру. И для меня это место, где могу расслабиться, где могу отдохнуть хорошо», — уверена Свитолина.
«Это Рига — там, где я родилась и выросла. И вообще этот город мне очень нравится, и время там проводить нравится», — не сомневается Остапенко.
«Барселона. Даже не задумываясь. Я всё обожаю в этом городе.