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02:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова, Касаткина и Медведев выбрали лучшее место на Земле

Россиянки Мария Шарапова и Дарья Касаткина, украинка Элина Свитолина, Елена Остапенко из Латвии и единственный мужчина Даниил Медведев рассказали, какое место на Земле они считают лучшим.

Источник: AP 2018

«Это Австралия, мне здесь очень нравится. И даже не какой-то определённый город, а в принципе, везде, где был, очень нравится страна. Обожаю животный мир. А здесь птицы, которых нигде больше не увидишь, кенгуру. Они, конечно, по улицам не бегают, но всё равно очень много животных. И особенно птицы меня поражают. Вот в Сиднее мы играли за городом. Там просто по корту, по травке ходят такие, которых и на картинке-то нигде не видел», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

«Я бы сказала, что это мой дом и местожительства в Манхэттен-Бич в Калифорнии. Мне там очень удобно. Я там мало времени провожу, хотя люблю. Там мой дом и мои друзья. Могу показать город, но он очень маленький — там нечего показывать», — считает Шарапова.

«На данный момент это Лондон. Я впервые купила квартиру. И для меня это место, где могу расслабиться, где могу отдохнуть хорошо», — уверена Свитолина.

«Это Рига — там, где я родилась и выросла. И вообще этот город мне очень нравится, и время там проводить нравится», — не сомневается Остапенко.

«Барселона. Даже не задумываясь. Я всё обожаю в этом городе. Во-первых, моя любимая команда. Во-вторых, я фанат испанской еды, что плохо. Я обожаю город, атмосферу, людей, которые там. Постоянно атмосфера праздника, выходные какие-то, что-то они отмечают. Это очень здорово. Прям моё. И архитектура мне очень нравится. Там есть море. Я могу бесконечно перечислять. Я твёрдо для себя решила, что мой город — это Барселона», — утверждает Касаткина.

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