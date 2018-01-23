Хён Чон: Фото с Надалем у меня уже есть, может когда-то попрошу об этом Джоковича

— Согласитесь с утверждением, что Ваш стиль игры больше похож на Новака Джоковича, чем на Рафаэля Надаля или Роджера Федерера?

— Конечно. Я всегда старался действовать в подобной манере, ведь Джокович отлично играет на задней линии и очень стойкий в психологическом плане.

— Как сильно повлияла на Вашу уверенность победа на молодёжном Итоговом чемпионате АТР?

— После Милана мне было приятно начинать новый сезон, чувствуя себя уверенно и комфортно. Так что да, повлияла и весьма существенно.

— Два года назад Вы были в рейтинге 51-м, а сейчас — только 58-й. Что произошло?

— В каждом сезоне у меня обязательно случается какая-нибудь травма. Надеюсь, в этом году они обойдут меня стороной.

— Вы изначально строили модель игры, ориентируясь на Новака, или это он понравился Вам, потому что играет в схожей манере.

— Мне он нравится, потому что играет великолепно. И я смотрел много матчей с его участием.

— Ник Киргиос говорил, что в детстве просил автограф у Цонга. Вы не обращались к Джоковичу с такой же просьбой?

— Пока что нет. Возможно, когда-нибудь. Или сфотографируюсь с ним. У меня уже есть фото с Рафой, так что я двигаюсь постепенно. (Смеётся).

— Насколько тяжело сосредоточиться на следующем матче после такого крупного успеха?

— На «мэйджорах» я стараюсь оставаться собранным каждый день. Так что я очень рад возможности задержаться в Мельбурне подольше.

— Пару лет назад на одном из турниров в Китае Вы давали интервью и совсем плохо говорили по-английски. Как Вам удалось его выучить?

— В Туре постоянно приходится общаться по-английски. Именно благодаря этому я улучшил свои знания.

— Можете представить себя в качестве триумфатора соревнований?

— Не знаю. Стараюсь не заглядывать дальше следующего поединка.

— Какие виды спорта самые популярные в Южной Корее и относится ли к ним теннис?