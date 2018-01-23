Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
7 фраз, которые приведут врача в бешенство
Рэпер Мот впервые стал отцом
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Как русалка: Кристина Асмус устроила фотосессию в воде
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари ФлэймзОТ1
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Лада
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Слован
Футбол. Зарубежный
22.01
Суонси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
22.01
Эйбар1
Малага1
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Футбол. Зарубежный
22.01
Ювентус1
Дженоа0
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо РОТ1
Югра2
Хоккей. КХЛ
22.01
Динамо Мн2
Адмирал3
Хоккей. КХЛ
22.01
СпартакОТ3
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
22.01
СКАОТ2
ХК Динамо3
Все события
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
Кристина Орбакайте выглядит в два раза моложе своих лет
Как русалка: Кристина Асмус устроила фотосессию в воде
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
01:02 (мск), источник: GoTennis.ru

Хён Чон: Фото с Надалем у меня уже есть, может когда-то попрошу об этом Джоковича

Южнокорейский теннисист Хён Чон ответил на вопросы журналистов после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвёртом раунде Austrtalian Open.

— Согласитесь с утверждением, что Ваш стиль игры больше похож на Новака Джоковича, чем на Рафаэля Надаля или Роджера Федерера?

— Конечно. Я всегда старался действовать в подобной манере, ведь Джокович отлично играет на задней линии и очень стойкий в психологическом плане.

— Как сильно повлияла на Вашу уверенность победа на молодёжном Итоговом чемпионате АТР?

— После Милана мне было приятно начинать новый сезон, чувствуя себя уверенно и комфортно. Так что да, повлияла и весьма существенно.

— Два года назад Вы были в рейтинге 51-м, а сейчас — только 58-й. Что произошло?

— В каждом сезоне у меня обязательно случается какая-нибудь травма. Надеюсь, в этом году они обойдут меня стороной.

— Вы изначально строили модель игры, ориентируясь на Новака, или это он понравился Вам, потому что играет в схожей манере.

— Мне он нравится, потому что играет великолепно. И я смотрел много матчей с его участием.

— Ник Киргиос говорил, что в детстве просил автограф у Цонга. Вы не обращались к Джоковичу с такой же просьбой?

— Пока что нет. Возможно, когда-нибудь. Или сфотографируюсь с ним. У меня уже есть фото с Рафой, так что я двигаюсь постепенно. (Смеётся).

— Насколько тяжело сосредоточиться на следующем матче после такого крупного успеха?

— На «мэйджорах» я стараюсь оставаться собранным каждый день. Так что я очень рад возможности задержаться в Мельбурне подольше.

— Пару лет назад на одном из турниров в Китае Вы давали интервью и совсем плохо говорили по-английски. Как Вам удалось его выучить?

— В Туре постоянно приходится общаться по-английски. Именно благодаря этому я улучшил свои знания.

— Можете представить себя в качестве триумфатора соревнований?

— Не знаю. Стараюсь не заглядывать дальше следующего поединка.

— Какие виды спорта самые популярные в Южной Корее и относится ли к ним теннис?

— Пожалуй, это бейсбол, баскетбол и футбол. Сейчас ещё фигурное катание, потому что близится Олимпиада. Возможно, после сегодняшнего дня теннис вышел на пятое место.

Элизе Мертенс: Полуфинал Australian Open - это "Вау!"
Родченков дает показания против России
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с октября
«Зенит» разгромил участника плей-офф ЛЕ в первом матче 2018 года
«СЭ»: Дзюба может перейти в «Арсенал» до конца этой недели
Московское «Динамо» прервало семиматчевую победную серию СКА
«Локомотив» заблокировал трансфер Фернандеша в «Интер»
Еще две команды гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ
Новости
Авто
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado Специально для рынка Великобритании японская марка выпустила упрощенную модификацию под названием Utility
Hi-Tech
«Умный магазин» Amazon откроется для посетителей Будущее наступило. Открылся первый в мире магазин без продавцов и очередей
Кино
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети» Продюсер Юрий Аксюта объявил состав жюри и ведущих пятого сезона музыкального проекта
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
8 модных брендов, которые сказали меху «нет» Мы вспоминаем ветеранов движения за права животных, а заодно новичков.
Дети
Рэпер Мот впервые стал отцом Поклонники поздравили музыканта в соцсетях.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь