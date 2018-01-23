Хён Чон: Фото с Надалем у меня уже есть, может когда-то попрошу об этом Джоковича
Южнокорейский теннисист Хён Чон ответил на вопросы журналистов после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвёртом раунде Austrtalian Open.
Южнокорейский теннисист Хён Чон ответил на вопросы журналистов после победы над сербом Новаком Джоковичем в четвёртом раунде Austrtalian Open.
— Согласитесь с утверждением, что Ваш стиль игры больше похож на Новака Джоковича, чем на Рафаэля Надаля или Роджера Федерера?
— Конечно. Я всегда старался действовать в подобной манере, ведь Джокович отлично играет на задней линии и очень стойкий в психологическом плане.
— Как сильно повлияла на Вашу уверенность победа на молодёжном Итоговом чемпионате АТР?
— После Милана мне было приятно начинать новый сезон, чувствуя себя уверенно и комфортно. Так что да, повлияла и весьма существенно.
— Два года назад Вы были в рейтинге 51-м, а сейчас — только 58-й. Что произошло?
— В каждом сезоне у меня обязательно случается
— Вы изначально строили модель игры, ориентируясь на Новака, или это он понравился Вам, потому что играет в схожей манере.
— Мне он нравится, потому что играет великолепно. И я смотрел много матчей с его участием.
— Ник Киргиос говорил, что в детстве просил автограф у Цонга. Вы не обращались к Джоковичу с такой же просьбой?
— Пока что нет. Возможно,
— Насколько тяжело сосредоточиться на следующем матче после такого крупного успеха?
— На «мэйджорах» я стараюсь оставаться собранным каждый день. Так что я очень рад возможности задержаться в Мельбурне подольше.
— Пару лет назад на одном из турниров в Китае Вы давали интервью и совсем плохо говорили
— В Туре постоянно приходится общаться
— Можете представить себя в качестве триумфатора соревнований?
— Не знаю. Стараюсь не заглядывать дальше следующего поединка.
— Какие виды спорта самые популярные в Южной Корее и относится ли к ним теннис?
— Пожалуй, это бейсбол, баскетбол и футбол. Сейчас ещё фигурное катание, потому что близится Олимпиада. Возможно, после сегодняшнего дня теннис вышел на пятое место.