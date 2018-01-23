Теннис Сандгрен: Если это всё сон, и скоро я проснусь, то будет очень обидно

— До этих соревнований Вы никогда не побеждали в матчах на «мэйджорах». Здесь Вам это удалось уже четырежды, причём два раза — над игроками из Топ-10. Ущипнуть себя не хотите?

— Честно говоря, именно это я сделал после интервью на корте. Как правило, в такие моменты ты обычно и просыпаешься.

Ясное дело, что даже три победы превзошли все мои ожидания. Пожалуй, встреча с Тимом была самой упорной в моей карьере. И самой важной. Если это всё сон и скоро я проснусь, то будет очень обидно (смеётся).

— До этого Australian Open-2018 у Вас на уровне Тура было всего два выигранных матча, притом один из них — на отказе. Как Вам удалось убедить себя в том, что Вам по силам побеждать в таких поединках?

— А мне и не пришлось себя убеждать. Раньше я очень волновался, оценивал себя, думал о том, достоин ли победы. В данный момент мне всё равно. Мне кажется, тут дело не в психологии. Я прекрасно знаю, что умею играть и определённые элементы могу выполнять очень хорошо. Этот турнир — отличное доказательство. Знал, что могу здорово подавать. Поработал над форхендом. Я хорошо двигаюсь, прилично играю на приёме, а главное — сохраняю абсолютное спокойствие. Конечно, это не так легко, ведь по натуре я эмоциональный человек. Но в поединках «мэйджоров», которые могут затянуться на пять сетов, тратить силы на нервы — непозволительная роскошь. Поэтому сегодня каждый раз, когда я начинал чувствовать приближение нервозности, — сдерживал себя. Думал, что нельзя ни в коем случае терять концентрацию, ведь соперник только этого и ждал.

Обычно, когда у меня получалось сделать небольшой шаг вперёд, затем я упирался в стену, и долгое время собирался с силами, чтобы сделать новый рывок. Мне всегда требуется много времени, я редко поднимаюсь на какой-то уровень за раз. Однако в Мельбурне всё случилось иначе. Странно победить столько раз подряд.

— Как Вы начали играть в теннис?

— Мои родители и старший брат занимались теннисом. Тебе ведь всегда интересно попробовать то, чем увлекаются члены твоей семьи. Вот и я тоже пришёл на корт.