Последние из россиян и «Анненъ» для Джоковича: итоги дня Australian Open

Источник: Reuters

К НЕПОКОРЕННОЙ ВЕРШИНЕ

Как известно, в одиночных разрядах представителей России на Australian Open не осталось еще после третьего круга. Тем не менее, две наших теннисистки продолжают борьбу за титулы на Зеленом континенте. Конечно, это олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, кто же еще.

Понедельник — день тяжелый, и россиянки прочувствовали эту тяжесть в полной мере, проведя изнурительный матч длиной более двух с половиной часов против Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой из Чехии. Предыдущие два круга Веснина с Макаровой прошли относительно легко, но на сей раз пришлось поволноваться.

Уже в начале первой партии их соперницы сделали брейк, а потом вели 5:3 и выходили подавать на сет. Но россиянки, оказавшись в отчаянном положении, взяли три гейма подряд. Без тай-брейка обойтись не удалось, но его Макарова с Весниной взяли. Но во втором сете снова нашлось место подвигу — на сей раз олимпийские чемпионки отыгрались со счета 2:5, но позволили соперницам сравнять счет по партиям. И это несмотря на то, что у чешского дуэта была ужасающая эффективность первой подачи — к концу игры она достигла 57 процентов. И лишь в третьем сете наши девушки сразу взяли дело в свои руки, взяв три гейма кряду, и еще одним брейком завершили матч.

«Хотим собрать карьерный «Большой шлем», — сказала Макарова в редакции «СЭ» после триумфа на Уимблдоне-2017. Единственная непокоренная вершина у нашей пары — именно Australian Open. До нее осталось три шага, и первый — четвертьфинал с китаянкой Сю Ифань и Габриэлой Дабровски из Канады. Те посеяны в Мельбурне шестыми.

Те, кто читает вдумчиво, наверняка обнаружили парой абзацев выше слово «титулы». И это не опечатка. Как такое может быть? Очень просто — Макарова, кроме пары, выступает в Австралии еще и в миксте вместе с бразильцем Бруну Соарешем. И спустя несколько часов вышла на корт еще раз — причем на тот же самый, под номером два. И провела не менее напряженный матч, в котором снова был тай-брейк. В итоге российско-бразильский дуэт праздновал победу со счетом 6:7, 6:3, 11:9, отыграв матчбол.

Кореец ХЕН ЧОН празднует победу над Новаком ДЖОКОВИЧЕМ | Источник: AFP 2018

ПОКЛОННИК ПРЕВЗОШЕЛ КУМИРА

До старта Олимпийских игр в Пхенчхане остается совсем немного времени, и хотя бы для расширения кругозора можно выучить несколько фраз на корейском. Например, «чуын оху» — это «добрый день», «камсаамнида» значит «спасибо». А вот «анненъ» — это «привет», причем, как часто бывает, его можно использовать и здороваясь, и прощаясь. Так вот, в понедельник Мельбурн по-корейски попрощался с Новаком Джоковичем, которого выбил из сетки Хен Чон.

Два года назад эти соперники играли между собой в первом круге Australian Open, и победу в трех сетах праздновал Джокович. Но с тех пор много воды утекло. Тогдашний гегемон мужского тура ныне переживает не самые простые времена, и пропустил всю вторую половину прошлого сезона. Тогда как его оппонент совсем недавно выиграл итоговый турнир молодых звезд АТР, а в Мельбурне уже успел обыграть Даниила Медведева и Сашу Зверева. Теперь за ними последовал и Джокович — теннисист, которому Хен в детстве пытался подражать во всем.

Матч с самого начала складывался не в пользу серба. Новак оказался вынужден отыгрываться с 1:4 в первом сете, 0:3 во втором, да и в третьей партии кореец постоянно вел в счете. Но дело не в этом, и даже не в перебинтованной руке Джоковича, испытывавшего серьезные трудности с подачей. Дело в Хен Чоне, который против кумира детства играл как тот сам в лучшие годы — уверенно, очень надежно и хлестко на приеме, оказывая давление на оппонента. Джокович, который совершил 57 невынужденных ошибок (на 20 больше, чем соперник), не сдавался до последнего, заводил трибуны и себя самого, но в конце концов покинул корт побежденным. Анненъ, Новак!

Теннис САНДГРЕН празднует победу над Домиником Тимом | Источник: Reuters

ПОБЕДА ТЕННИСА

И не менее удивительно то, с кем Хен Чон будет играть в четвертьфинале. Это 97-я ракетка мира Теннис Сандгрен. В первые дни турнира многие с удивлением наблюдали, как представители США один за другим зачехляют ракетки. И кто бы мог подумать, что за честь звездно-полосатого флага вступится безвестный Сандгрен, который до этого не имел на счету ни одной победы в основных сетках «Шлемов». А теперь на его счету уже два скальпа теннисистов из топ-10. И если Стэн Вавринка был к выступлению в Мельбурне не вполне готов, то Доминик Тим, пусть и является специалистом по игре на грунте, явно рассчитывал на большее.

Этот матч продолжался без малого четыре часа, и почти все это время шел не так, как положено встрече одного из фаворитов против человека из конца первой сотни рейтинга. То есть был равным и очень упорным. И при этом Сандгрен не тушевался, отвечал ударом на удар. Его настойчивость едва не была вознаграждена в четвертом сете, когда он заработал первый матчбол. А сделав брейк в пятом, он вцепился в этот шанс как клещ. Четвертьфинал — очень неплохо для человека, который пять лет подряд не мог пройти в Мельбурне квалификацию.

Ангелик КЕРБЕР | Источник: AFP 2018

ЖЕЛЕЗНАЯ КЕРБЕР

На фоне этих битв совершенно незамеченным остался выход в четвертьфинал Роджера Федерера — действующий обладатель титула спокойно и деловито провел матч против венгра Мартона Фучовича. И теперь за выход в полуфинал поборется с Томашем Бердыхом, одержавшим еще более легкую победу над Фабио Фоньини.

У женщин самый захватывающий матч выдали Ангелика Кербер и Си Сувэй. Бывшая первая ракетка мира, за три предыдущих круга отдавшая соперницам, в том числе и Марии Шараповой, всего 13 геймов, на этот раз удвоила это число. Тайваньская теннисистка, которая взяла первый сет и вела во втором 5:4, прежде чем соперница переломила ход всего матча, удостоилась оваций австралийской публики. Могла ли Кербер проиграть? Вполне. Но оказалась сильнее, прежде всего, психологически.