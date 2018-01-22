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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Чхун Хен победил Джоковича и вышел в четвертьфинал Australian Open

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Южнокореец Чхун Хён стал последним четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

Источник: AFP 2018

В матче четвертого круга южнокорейский теннисист со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) переиграл 14-ю ракетку турнира серба Новака Джоковича, шестикратного победителя Australian Open. Соперники провели на корте почти три с половиной часа.

В четвертьфинале Чхун Хён встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который оказался сильнее пятого номера посева австрийца Доминика Тима.

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