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Чхун Хен победил Джоковича и вышел в четвертьфинал Australian Open
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Южнокореец Чхун Хён стал последним четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Южнокореец Чхун Хён стал последним четвертьфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.
В матче четвертого круга южнокорейский теннисист со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3) переиграл 14-ю ракетку турнира серба Новака Джоковича, шестикратного победителя Australian Open. Соперники провели на корте почти три с половиной часа.
В четвертьфинале Чхун Хён встретится с американцем Теннисом Сандгреном, который оказался сильнее пятого номера посева австрийца Доминика Тима.