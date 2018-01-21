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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Димитров побеждает, Возняцки убеждает

В воскресенье определились первые четвертьфиналисты Australian Open.

Источник: AFP 2018

МАТЧ

Встречи Ника Кирьоса с Григором Димитровым, учитывая историю их противостояния и то, как оба могут играть, многие ждали с большим нетерпением. И это была настоящая мужская баталия, растянувшееся на 3 часа 26 минут, в котором многое определяла подача. Болгарин выиграл более 80 процентов очков на первом мяче и в итоге вышел победителем — 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4). Кирьос ворчал на судью и ругался на свою команду. Он дважды — во второй и четвертой партиях — спасался, когда его соперник, «посеянный» под 3-м номером, подавал сначала на сет, а потом и на матч. Но на тай-брейках австралиец, к разочарованию мельбурнской публики, допускал досадные ошибки. Двойную в первом сете и глупые невынужденные во втором и четвертом. Со счета 4:3 на заключительном тай-брейке Димитров провел три классных активных розыгрыша и праздновал победу. Теперь прошлогоднего полуфиналиста ждет встреча с британцем Кайлом Эдмундом, впервые вошедшим в восьмерку сильнейших на «Шлеме».

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ПРОВЕРКА

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прошел первую серьезную проверку на нынешнем Australian Open в лице Диего Шварцмана. Против миниатюрного, но боевого и неуступчивого аргентинца испанец сражался 3 часа 50 минут. И выдержал это, что важно, с точки зрения «физики». «Это была хорошая проверка, — подчеркнул первый “сеяный”, — но я все же предпочитаю побеждать за два часа, а не за четыре».

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Надаль не был идеален и не подал на второй сет при счете 6:5. На тай-брейке Шварцман восхитил публику, завершив длинный, насчитавший 17 ударов, обмен выстрелом справа по линии, и оставил партию за собой. Ключевым стал второй гейм четвертого сета — он продолжался 13 минут. Там Рафа отыграл пять брейк-пойнтов и все же удержал свою подачу. Еще три шанса аргентинец упустил в гейме номер восемь. В общей сложности им остались нереализованными 15 брейк-пойнтов. В итоге испанец одержал победу со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 и в десятый раз вышел в Мельбурне в четвертьфинал. Теперь он сыграет с Мариином Чиличем.

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ВОТ ТАК ДЕБЮТ

Так вышло, что Элиз Мертенс, хоть и входит в Top-40 мирового рейтинга, выступает в основной сетке Australian Open впервые. Дебют у 22-летней бельгийки получился что надо. Наследница Жюстин Энен и Ким Клийстерс — в академии последней Мертенс и тренируется — приехала в Мельбурн из Хобарта, где во второй раз подряд выиграла титул. На самом Australian Open пока не проиграла ни одного сета. В воскресенье она взяла верх над более опытной хорваткой Петрой Мартич — 7:6 (7:5), 7:5. Теперь ее победная серия составляет 9 матчей.

ПРЕТЕНДЕНТКА

Вторая «сеяная» Каролин Возняцки, отыгравшая два матчбола во втором круге против Яны Фетт, в третий раз в карьере, но впервые с 2012 года вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В воскресенье она, несмотря на ранний брейк, уверенно разобралась с Магдаленой Рыбариковой — 6:3, 6:0. «После того, как едва не вылетел из турнира, тебе больше нечего терять, — сказала датчанка. — Просто выходи на корт и получай удовольствие».

Многие отмечают, что Возняцки, известная блестящей игрой в обороне и надежным ударом слева, улучшила подачу и форхенд, а также стала действовать в более атакующей манере. В матче с Рыбариковой, например, она заработала 25 виннерсов при всего 9 невынужденных ошибках. С такими показателями победительница итогового турнира прошлого года может претендовать и на большой успех в Мельбурне. В четвертьфинале датчанка играет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая спасла матч с Анетт Контавейт — 4:6, 6:4, 8:6.

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ПОРА ПО ПАРАМ

Россиян в одиночных сетках больше не осталось — такого, чтобы в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии не было ни одного представителя России, не случалось с 1998 года. И теперь еще больше внимания достанется нашему супердуэту — Екатерине Макаровой и Елене Весниной, которые попытаются добыть последний недостающий титул для карьерного «Большого шлема». Свой матч второго круга россиянки выиграли еще в пятницу, а следующий — против чешек Катерины Синяковой и Барборы Крейчиковой — намечен только на понедельник. Веснина выразила легкое недовольство этим, опубликовав в своем Инстаграме изображение знаменитого Ждуна и подписав его «Это я».

Макарова же в воскресенье взяла старт в миксте: они с хорошо знакомым партнером Бруну Соаресом переиграли Сю Ифань и Маркуса Дэниэла — 6:3, 5:7, 10:2. Теперь российско-бразильский дуэт встретится с австралийцами Сэм Стосур и Сэмом Гротом.

ЮНИОРЫ

Первая ракетка мира среди юниоров, наш Тимофей Скатов начал выступление на Australian Open с уверенной победы над китайцем Е Кунмо — 6:2, 6:3. Россиянин не проиграл ни одной своей подачи и в полтора раза превзошел соперника по активно выигранным очкам. Почин Скатова поддержали и Алексей Захаров, и Камилла Рахимова, и Алина Чараева.

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