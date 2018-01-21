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Украинская теннисистка Свитолина вышла в ¼ финала Australian Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В матче четвертого круга Свитолина (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:0 переиграла чешку Денису Аллертову. Встреча продолжалась почти один час.
В четвертьфинале Свитолина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, которая взяла верх над хорваткой Петрой Мартич — 7:6 (7:5), 7:5.