Надаль сохранит первое место в рейтинге АТР после окончания Australian Open
ТАСС, 21 января. Испанец Рафаэль Надаль останется на первом месте в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 21 января. Испанец Рафаэль Надаль останется на первом месте в рейтинге Ассоциации
В 1/8 финала 31-летний теннисист победил аргентинца Диего Шварцмана в четырех сетах 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Эта победа позволит испанцу набрать 9760 очков в обновленном рейтинге АТР. Ближайший преследователь Надаля швейцарец Роджер Федерер не сможет обогнать испанского теннисиста даже в случае победы на турнире, поскольку на его счету будет не более 9605 очков.
Федерер 22 января сыграет с венгром Мартоном Фучовичем в матче четвертого круга турнира. Надаль в ¼ финала встретится с хорватом Марином Чиличем 23 января.
Australian Open, первый в сезоне турнир серии Большого шлема, завершится 28 января.