Надаль сохранит первое место в рейтинге АТР после окончания Australian Open

В 1/8 финала 31-летний теннисист победил аргентинца Диего Шварцмана в четырех сетах 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Эта победа позволит испанцу набрать 9760 очков в обновленном рейтинге АТР. Ближайший преследователь Надаля швейцарец Роджер Федерер не сможет обогнать испанского теннисиста даже в случае победы на турнире, поскольку на его счету будет не более 9605 очков.