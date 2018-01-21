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Мертенс одолела Мартич и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ
Бельгийка Элисе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:5), 7:5.
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Бельгийка Элисе Мертенс в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии переиграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:5), 7:5.
Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.
В первом в карьере четвертьфинале турнира «Большого шлема» Мертенс сыграет либо с украинкой Элиной Свитолиной (4), либо с чешкой Денисой Аллертовой (Q).