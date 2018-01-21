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Возняцки вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по тенниску, проходящего в Мельбурне.
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Датчанка Каролина Возняцки пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по тенниску, проходящего в Мельбурне.
В четвертом раунде вторая ракетка турнира Возняцки за один час три минуты победила 19-ю сеяную словачку Магдалену Рыбарикову со счетом 6:3, 6:0.
Следующей соперницей датчанки будет испанка Карла