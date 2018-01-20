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Агнешка Радваньская проиграла Си Сувэй в третьем раунде Australian Open
Полька Агнешка Радваньская не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Полька Агнешка Радваньская не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В третьем раунде Радваньская, посеянная 26-й, проиграла за 1 час 39 минут представительнице Тайваня Си Сувэй со счетом 2:6, 5:7.
Следующей соперницей Си Сувэй будет 21-я ракетка турнира немка Ангелика Кербер, выбившая из борьбы россиянку Марию Шарапову.