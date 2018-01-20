Кербер побила Шарапову

Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ

Этот матч с самого момента жеребьевки ожидался с большим нетерпением. Две экс-чемпионки Australian Open, две бывшие первые ракетки мира, две большие теннисистки, каждой из которой было что доказывать, сошлись в третьем круге. Казалось, это будет битва не на жизнь, а на смерть. А выяснилось, что делов-то всего на час с небольшим. Без шансов для одной из них. К сожалению российских болельщиков, для Шараповой.

Кербер в этом году творит чудеса. Нужно обладать невероятной ментальной устойчивостью, чтобы полностью провалив прошлый сезон, за который она опустилась с первого места в рейтинге за пределы тop-20, начать новый так, как это сделала она. Четыре победы на Кубке Хопмана, плюс еще пять и титул в Сиднее. Добавьте к ним еще два уверенно выигранных уже в Мельбурне поединка и получите мощнейшего соперника для российской суперзвезды, которая вернулась на Открытый чемпионат Австралии впервые после мельдониевого скандала.

Шарапова, впрочем, в первых австралийских матчах тоже показывала вполне убедительную игру. С Татьяной Марией на старте разобралась четко, во встрече с Анастасией Севастовой не обошлась без спада, но все же победила в двух партиях. Все это давало право надеяться на интересную и равную борьбу с Кербер. Которой не получилось. Вообще.

Прежде Мария и Ангелик встречались друг с другом семь раз, и преимущество было на стороне россиянки — 4:3. Она же выиграла их единственную встречу на Australian Open, в 2012 году — 6:1, 6:2. Две последние очные встречи, на Уимблдоне-2014 и в Штутгарте-2015, остались за немкой. Правда, с тех пор как девушки играли друг против друга в последний раз, для обеих очень многое изменилось. Обеим было о чем забыть и о чем заявить миру снова. Поэтому-то битва двух мощных игроков ожидалась с таким нетерпением.

БЫТЬ РЕАЛИСТОМ И ПОДОЖДАТЬ

В первом сете Кербер выглядела значительно мощнее, быстрее, точнее. Шарапова не могла поделать вообще ничего и допускала невероятно много оплошностей. Немка полностью держала игру под своим контролем, вынуждала оппонентку ошибаться и сама грамотно обостряла, когда это было необходимо. При этом выглядела Ангелик потрясающе надежно. За партию у нее набралось всего две невынужденные ошибки, в то время, как у россиянки их было аж 11. Преимущество 21-й «сеяной» росло стремительно — 2:0, 3:1, 4:1, 5:1. Сет она выиграла со счетом 6:1 всего за 29 минут.

Во второй партии Кербер вроде бы чуть ослабила хватку, чуть снизила темп, позволила Шараповой найти свою игру. Уступая 0:2, россиянка сделала обратный брейк, а со счета 2:2 соперницы удерживали каждая свою подачу. До тех пор, пока Мария не провалила ключевой восьмой гейм. Эйс, двойная ошибка, неудачный укороченный, который не долетел до сетки, длиннющий (по меркам этого противостояния) розыгрыш, в котором Шарапова все сделала правильно, но не смогла исполнить завершающий удар… Кербер вновь взяла гейм на приеме и вышла подавать на матч. При 5:3 немка все делала четко и повела 40:0. Один матчбол россиянка рискованным ударом по линии отыграла, а при розыгрыше второго послала мяч далеко за пределы корта. 6:1, 6:3 за 1 час 4 минуты. Кербер определенно остается одной из главных претенденток на титул в Мельбурне.

Как говорит сама Шарапова, бывают такие поражения, которые нужно просто поскорее забыть, и все. Так вот то, которое она потерпела в субботу в Мельбурне, не из этих. Из него, пожалуй, лучше бы сделать выводы. Сама же Мария сказала, что нужно быть реалистом и подождать.