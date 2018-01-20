Кербер побила Шарапову

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Найдено спасение от измен
Стало известно, как Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали новорожденную дочь
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
В Сети высмеяли новую олимпийскую форму россиян
Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гамбург0
Кельн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Жирона1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон1
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал4
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм1
Байер4
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц3
Штутгарт2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Айнтрахт Ф3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив2
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН5
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо4
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА5
Амур0
Биатлон. Биатлон
17:00
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув0
Челси4
Биатлон. Биатлон
15:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг3
Авангард6
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол0
Севилья3
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль Канадиенс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21.01
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.01
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор2
Югра1
Хоккей. КХЛ
14:00
Динамо Р2
Динамо Мн3
Хоккей. НХЛ
21.01
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.01
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21.01
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз?
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Том Харди читал рэп в 90-х
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
10Король Хавьер и прорыв новых русских
14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кербер побила Шарапову

Россиянка Мария Шарапова без шансов проиграла Ангелик Кербер — 1:6, 3:6 и завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии в третьем круге.

Источник: Спорт-Экспресс

ЕСТЬ ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ

Этот матч с самого момента жеребьевки ожидался с большим нетерпением. Две экс-чемпионки Australian Open, две бывшие первые ракетки мира, две большие теннисистки, каждой из которой было что доказывать, сошлись в третьем круге. Казалось, это будет битва не на жизнь, а на смерть. А выяснилось, что делов-то всего на час с небольшим. Без шансов для одной из них. К сожалению российских болельщиков, для Шараповой.

Кербер в этом году творит чудеса. Нужно обладать невероятной ментальной устойчивостью, чтобы полностью провалив прошлый сезон, за который она опустилась с первого места в рейтинге за пределы тop-20, начать новый так, как это сделала она. Четыре победы на Кубке Хопмана, плюс еще пять и титул в Сиднее. Добавьте к ним еще два уверенно выигранных уже в Мельбурне поединка и получите мощнейшего соперника для российской суперзвезды, которая вернулась на Открытый чемпионат Австралии впервые после мельдониевого скандала.

Шарапова, впрочем, в первых австралийских матчах тоже показывала вполне убедительную игру. С Татьяной Марией на старте разобралась четко, во встрече с Анастасией Севастовой не обошлась без спада, но все же победила в двух партиях. Все это давало право надеяться на интересную и равную борьбу с Кербер. Которой не получилось. Вообще.

Прежде Мария и Ангелик встречались друг с другом семь раз, и преимущество было на стороне россиянки — 4:3. Она же выиграла их единственную встречу на Australian Open, в 2012 году — 6:1, 6:2. Две последние очные встречи, на Уимблдоне-2014 и в Штутгарте-2015, остались за немкой. Правда, с тех пор как девушки играли друг против друга в последний раз, для обеих очень многое изменилось. Обеим было о чем забыть и о чем заявить миру снова. Поэтому-то битва двух мощных игроков ожидалась с таким нетерпением.

БЫТЬ РЕАЛИСТОМ И ПОДОЖДАТЬ

В первом сете Кербер выглядела значительно мощнее, быстрее, точнее. Шарапова не могла поделать вообще ничего и допускала невероятно много оплошностей. Немка полностью держала игру под своим контролем, вынуждала оппонентку ошибаться и сама грамотно обостряла, когда это было необходимо. При этом выглядела Ангелик потрясающе надежно. За партию у нее набралось всего две невынужденные ошибки, в то время, как у россиянки их было аж 11. Преимущество 21-й «сеяной» росло стремительно — 2:0, 3:1, 4:1, 5:1. Сет она выиграла со счетом 6:1 всего за 29 минут.

Во второй партии Кербер вроде бы чуть ослабила хватку, чуть снизила темп, позволила Шараповой найти свою игру. Уступая 0:2, россиянка сделала обратный брейк, а со счета 2:2 соперницы удерживали каждая свою подачу. До тех пор, пока Мария не провалила ключевой восьмой гейм. Эйс, двойная ошибка, неудачный укороченный, который не долетел до сетки, длиннющий (по меркам этого противостояния) розыгрыш, в котором Шарапова все сделала правильно, но не смогла исполнить завершающий удар… Кербер вновь взяла гейм на приеме и вышла подавать на матч. При 5:3 немка все делала четко и повела 40:0. Один матчбол россиянка рискованным ударом по линии отыграла, а при розыгрыше второго послала мяч далеко за пределы корта. 6:1, 6:3 за 1 час 4 минуты. Кербер определенно остается одной из главных претенденток на титул в Мельбурне.

Как говорит сама Шарапова, бывают такие поражения, которые нужно просто поскорее забыть, и все. Так вот то, которое она потерпела в субботу в Мельбурне, не из этих. Из него, пожалуй, лучше бы сделать выводы. Сама же Мария сказала, что нужно быть реалистом и подождать.

Открытый чемпионат Австралии-2018 продолжится без российского представительства в одиночном разряде. Но остался еще супердуэт Елены Весниной и Екатерины Макаровой, который нацелен на титул в парном разряде, как никогда.

Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз?
Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Антхольце
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
«Авангард» в гостях победил магнитогорский «Металлург»
«Барселона» выступила с заявлением по поводу Гризманна
«Челси» грозит запрет на трансферы за махинации при переходах молодых игроков
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина Резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», падение неизбежно...
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь