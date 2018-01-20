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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

На Australian Open установлен рекорд посещаемости первой субботы турнира

Посещаемость матчей Открытого чемпионата Австралии 20 января составила 62 674 человека.

Источник: Reuters

Это наивысший результат для первой субботы турнира. Прежний рекорд был установлен в 2017 году, когда встречи шестого игрового дня посетили 58 355 зрителей.

Сегодня в Мельбурне проходят матчи третьего круга Australian Open 2018. В том числе на корт выйдет россиянка Мария Шараповой, соперницей которой станет немка Анжелика Кербер. Также свои матчи проведут швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович.

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