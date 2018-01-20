Чхун Хён не пустил Александра Зверева в четвертый круг Australian Open
Представитель Германии Александр Зверев не смог преодолеть барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Представитель Германии Александр Зверев не смог преодолеть барьер третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
В матче третьего круга немецкий теннисист, четвертый номер посева, в пяти сетах проиграл Чхун Хёну из Южной Кореи — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6. Поединок продолжался почти 3,5 часа.
В следующем раунде Чхун Хён встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (14) и испанцем Альбертом
Результаты других матчей третьего круга:
Теннис Сандгрен (США) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (7:5),
Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25) — 3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3,
Мартон Фучович (Венгрия) — Николас Кикер (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2.