Сборные Германии, Англии, Ганы, Италии, Германии и Колумбии тоже теряли своих лидеров накануне мундиалей.
Тим вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв Маннарино
Австриец Доминик Тим (5) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.
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Австриец Доминик Тим (5) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.
В матче третьего раунда он одолел француза Адриана Маннарино (26) — 6:4, 6:2, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Тим подал навылет 9 раз, заработал 42 виннера, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 12
За место в четвертьфинале Australian Open Тим поспорит с победителем пары Максимилиан Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США).