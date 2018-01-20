Александра Саснович не вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису

Минувшей ночью на кортах «Мельбурн Парка» Александра, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, уступила в поединке 1/16 финала восьмой ракетке планеты Каролин Гарсие из Франции — 3:6, 7:5, 2:6.
На старте нынешнего Australian Open Александра Саснович выиграла у американки Кристины Макхейл (73-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, а затем уверенно переиграла хорватскую теннисистку Мирьяну Лучич-Барони (30) — 6:3, 6:1.
В мужском парном разряде белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо в 1/16 финала победили французский дуэт Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю — 7:6 (7:1), 5:7, 7:6 (8:6). Белорус Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай в первом круге соревнований смешанных пар сыграют с интернациональным тандемом Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция).