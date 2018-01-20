Халеп отыграла тройной матчбол и одолела Дэвис на AO, выиграв третий сет — 15:13

В решающей партии Халеп три раза не смогла подать на матч (при счёте 5:4, 6:5 и 8:7). При счёте 11:10 Дэвис заработала тройной матчбол на подаче соперницы, но Симона сумела отыграться и взять гейм. При счёте 13:13 румынка сделал очередной брейк, а затем с четвёртой попытки подала на матч.