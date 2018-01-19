Каролин Возняцки: Судья на нашем поединке отработал плохо

— По моему этот рефери ещё ни разу не работал на моих поединках. Или я этого не помню. В любом случае, мне кажется, что он сегодня плохо выполнял свою работу. Я думаю, если корт мокрый, то нет ничего странного в том, что я прошу полотенце. Не нужно грубить в ответ на эту просьбу. Об этом я ему и сказала.