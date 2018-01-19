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19 января, источник: GoTennis.ru

Каролин Возняцки: Судья на нашем поединке отработал плохо

Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала тот факт, что в победном матче с голландкой Кики Бертенс в третьем раунде Australian Open, она часто спорила с арбитром.

— По моему этот рефери ещё ни разу не работал на моих поединках. Или я этого не помню. В любом случае, мне кажется, что он сегодня плохо выполнял свою работу. Я думаю, если корт мокрый, то нет ничего странного в том, что я прошу полотенце. Не нужно грубить в ответ на эту просьбу. Об этом я ему и сказала.

Кроме того, было несколько спорных решений. Когда у меня был первый матчбол, соперница пробила в аут. Судья должен был это увидеть. Считаю, что арбитр может быть строгим, но грубым — никогда, — цитирует Каролин пресс-служба «мэйджора».

Также датчанка ответила на вопрос о сильной жаре, при которой проходит большинство матчей турнира.

«Это очень опасно. Вчера смотрела по телевизору матч Джоковича и Монфиса, сидя в холодном номере в отеле. Очень жаль, что организаторы не стали закрывать крышу. Поединок мог получиться невероятно увлекательным, но из-за жары Гаэль еле на ногах стоял. Не знаю, какие есть правила касательно высокой температуры, но вчерашние условия были экстремальными», — отметила Возняцки.

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