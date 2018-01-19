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19 января, источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: Теннис стал индустрией, и это мне далеко не всегда нравится

Сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение касательно восприятия тенниса как индустрии.

«Теннис давно стал индустрией, как, впрочем, и большая часть других видов спорта. Сейчас теннис — это больше чем спорт. Порой мне это не нравится. Когда вы начинаете заниматься теннисом профессионально, то уже не можете остановиться. Мы получаем солидные деньги, у нас отличная и комфортная жизнь. За это я благодарен игре.

Однако для спортсмена, да и для любого человека, самым важным остаётся здоровье. Причём это касается не только карьеры, но и нашего состояния, когда мы заканчиваем играть. Есть много очень грустных примероd, когда спортсмен не жалел себя, а теперь едва может ходить.

Нужно понимать, как тяжело приходится игрокам. Когда я говорю, что мы являемся частью индустрии, то в первую очередь имею ввиду количество турниров. Речь не идёт о сокращении их числа — наоборот соревнований и официальных мероприятий становится всё больше. Мы находимся в постоянном цейтноте. Нужно участвовать в обязательных турнирах, защищать очки. Неделя за неделей, без перерыва. Это похоже на конвейер.

Впрочем — каждый сам делает выбор. Мы можем отказаться от всего этого, перестать играть. Мне бы не хотелось показать неблагодарным. Повторюсь, теннис дал мне очень многое, но я бы хотел, чтобы благополучие и здоровье игроков принималось во внимание, — приводит слова Джоковича пресс-служба Australian Open.

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