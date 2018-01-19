Новак Джокович: Теннис стал индустрией, и это мне далеко не всегда нравится
Сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение касательно восприятия тенниса как индустрии.
Сербский теннисист Новак Джокович высказал своё мнение касательно восприятия тенниса как индустрии.
«Теннис давно стал индустрией, как, впрочем, и большая часть других видов спорта. Сейчас теннис — это больше чем спорт. Порой мне это не нравится. Когда вы начинаете заниматься теннисом профессионально, то уже не можете остановиться. Мы получаем солидные деньги, у нас отличная и комфортная жизнь. За это я благодарен игре.
Однако для спортсмена, да и для любого человека, самым важным остаётся здоровье. Причём это касается не только карьеры, но и нашего состояния, когда мы заканчиваем играть. Есть много очень грустных примероd, когда спортсмен не жалел себя, а теперь едва может ходить.
Нужно понимать, как тяжело приходится игрокам. Когда я говорю, что мы являемся частью индустрии, то в первую очередь имею ввиду количество турниров. Речь не идёт о сокращении их числа — наоборот соревнований и официальных мероприятий становится всё больше. Мы находимся в постоянном цейтноте. Нужно участвовать в обязательных турнирах, защищать очки. Неделя за неделей, без перерыва. Это похоже на конвейер.
Впрочем — каждый сам делает выбор. Мы можем отказаться от всего этого, перестать играть. Мне бы не хотелось показать неблагодарным. Повторюсь, теннис дал мне очень многое, но я бы хотел, чтобы благополучие и здоровье игроков принималось во внимание, — приводит слова Джоковича