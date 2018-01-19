Димитров остановил Рублева. Итоги пятого дня Australian Open

Источник: Спорт-Экспресс

ПОРАЖЕНИЕ

Последний представитель России в мужской сетке Australian Open-2018 Андрей Рублев уступил Григору Димитрову. Год назад юный россиянин уже играл на арене Рода Лэйвера, но тогда в матче второго круга без каких-либо шансов уступил Энди Маррэю. В этом году Рублев вернулся в Мельбурн совсем другим игроком — куда более зрелым и гораздо выше стоящем в рейтинге, 30-м «сеяным» и, к тому же, с четвертьфиналом US Open-2017 за плечами.

Димитров, прошлогодний полуфиналист и третий «сеяный», во втором круге промучился с малоизвестным Макензи Макдональдом до 8:6 в пятом сете, что давало надежду, что у Рублева тоже будут шансы.

Они действительно были, только реализовать их болгарин не особо-то позволял. Так, Рублев спасся с 2:4 во втором сете, выиграв четыре гейма подряд, а в четвертой партии имел брейк-пойнты и в 6-м гейме, и в 10-м, когда соперник подавал на матч, но нужно отдать Димитрову должное: в ключевые моменты он играл надежно.

Вообще же этот матч, проходивший на 40-градусной жаре, был битвой не на жизнь, а насмерть. И, надо отдать должное теннисистам, они показывали зрелищную игру до самого конца трехчасового поединка. А розыгрыш на матчболе вообще вышел на загляденье.

Любопытно, что парни на двоих сделали 28 двойных ошибок (15 у Димитрова, 13 — у Рублева), но и хорошие подачи решали многое.

ГЕРОЙ

Ник Кирьос — «анфан террибль» мирового тенниса, который, казалось, так и не раскроет и половины своего потенциала. Он как никто другой умеет сочетать головокружительные победы с провальными поражениями, да еще и приправлять все это некрасивым поведением на корте и за его пределами. Год назад он проиграл на домашнем «Шлеме» во втором круге. А австралийцы уже заждались от своих больших побед — с момента триумфа Ллейтона Хьюитта на US Open прошло уже больше 17 лет.

В пятницу в одном из самых зрелищных матчей нынешнего Открытого чемпионата Австралии, в котором соперники чисто выиграли 124 мяча на двоих, Кирьос выиграл три тай-брейка у Жо-Вилфрида Цонга — 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 (7:5). Судьбу каждого из сетов решила пара очков. В начале четвертого француза выбила из колеи перепалка с кем-то на трибуне — то, чего в матчах с участием Кирьоса обычно ждешь австралийца. Но тот сохранял хладнокровие. Соперники отчаянно бились за путевку в четвертый круг и в концовке, когда Кирьос праздновал победу, тепло обнялись у сетки. Теперь австралиец сыграет с Димитровым.

ДЕРБИ

Четвертая ракетка турнира, одна из железных фавориток нижней половины сетки украинка Элина Свитолина меньше чем за час разобралась с полюбившейся всем юниоркой, своей соотечественницей Мартой Костюк — 6:2, 6:2. Самая юная участница Australian Open-2018 была наказана за 31 невынужденную ошибку, 9 из которых были двойными на подаче. Острая на язык Костюк позже сказала: «За часовой урок у Свитолиной надо заплатить приличную сумму, а мне он достался бесплатно». А Элина, в свою очередь, парировала, что не будет давать соотечественнице никаких советов, потому что, во-первых, у той отличная команда, а во-вторых, сама она не желает прослыть «мудрой ж*пой».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1-й раз в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» бельгийка Элиз Мертенс. В основной сетке Australian Open она выступает впервые — в прошлом году была вынуждена пропустить квалификацию, потому что выигрывала турнир в Хобарте. На этот раз она смогла защитить титул на Тасмании и на данный момент выиграла уже восемь матчей подряд.

На 3-м турнире «Большого шлема» подряд Пабло Карреньо Буста доходит как минимум до четвертого круга. В прошлом году за четвертьфиналом Roland Garros последовал полуфинал US Open (Уимблдон испанец пропускал из-за травмы), а в пятницу на Australian Open 26-летний теннисист сломил сопротивление Жиля Мюллера — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5, 7:5. Особенно удивительно то, что между чемпионатами США и Австралии Карреньо Буста выиграл лишь один официальный матч из девяти.

5 геймов отдал Рафаэль Надаль своему сопернику Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 6:1. Победитель St. Petersburg Open и «Кубка Кремля» не соперник первой ракетке мира.

10 подряд трехсетовых матчей выиграла Магдалена Рыбарикова. В пятницу она взяла верх над Катериной Бондаренко — 7:5, 3:6, 6:1.