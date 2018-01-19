Димитров остановил Рублева. Итоги пятого дня Australian Open
Первая ракетка России Андрей Рублев завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии, уступив третьему «сеяному» Григору Димитрову.
Первая ракетка России Андрей Рублев завершил борьбу на Открытом чемпионате Австралии, уступив третьему «сеяному» Григору Димитрову.
ПОРАЖЕНИЕ
Последний представитель России в мужской сетке Australian Open-2018 Андрей Рублев уступил Григору Димитрову. Год назад юный россиянин уже играл на арене Рода Лэйвера, но тогда в матче второго круга без
Димитров, прошлогодний полуфиналист и третий «сеяный», во втором круге промучился с малоизвестным Макензи Макдональдом до 8:6 в пятом сете, что давало надежду, что у Рублева тоже будут шансы.
Они действительно были, только реализовать их болгарин не
Вообще же этот матч, проходивший на 40-градусной жаре, был битвой не на жизнь, а насмерть. И, надо отдать должное теннисистам, они показывали зрелищную игру до самого конца трехчасового поединка. А розыгрыш на матчболе вообще вышел на загляденье.
Любопытно, что парни на двоих сделали 28 двойных ошибок (15 у Димитрова, 13 — у Рублева), но и хорошие подачи решали многое.
ГЕРОЙ
Ник Кирьос — «анфан террибль» мирового тенниса, который, казалось, так и не раскроет и половины своего потенциала. Он как никто другой умеет сочетать головокружительные победы с провальными поражениями, да еще и приправлять все это некрасивым поведением на корте и за его пределами. Год назад он проиграл на домашнем «Шлеме» во втором круге. А австралийцы уже заждались от своих больших побед — с момента триумфа Ллейтона Хьюитта на US Open прошло уже больше 17 лет.
В пятницу в одном из самых зрелищных матчей нынешнего Открытого чемпионата Австралии, в котором соперники чисто выиграли 124 мяча на двоих, Кирьос выиграл три
ДЕРБИ
Четвертая ракетка турнира, одна из железных фавориток нижней половины сетки украинка Элина Свитолина меньше чем за час разобралась с полюбившейся всем юниоркой, своей соотечественницей Мартой Костюк — 6:2, 6:2. Самая юная участница Australian Open-2018 была наказана за 31 невынужденную ошибку, 9 из которых были двойными на подаче. Острая на язык Костюк позже сказала: «За часовой урок у Свитолиной надо заплатить приличную сумму, а мне он достался бесплатно». А Элина, в свою очередь, парировала, что не будет давать соотечественнице никаких советов, потому что,
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1-й раз в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема» бельгийка Элиз Мертенс. В основной сетке Australian Open она выступает впервые — в прошлом году была вынуждена пропустить квалификацию, потому что выигрывала турнир в Хобарте. На этот раз она смогла защитить титул на Тасмании и на данный момент выиграла уже восемь матчей подряд.
На 3-м турнире «Большого шлема» подряд Пабло Карреньо Буста доходит как минимум до четвертого круга. В прошлом году за четвертьфиналом Roland Garros последовал полуфинал US Open (Уимблдон испанец пропускал
5 геймов отдал Рафаэль Надаль своему сопернику Дамиру Джумхуру — 6:1, 6:3, 6:1. Победитель St. Petersburg Open и «Кубка Кремля» не соперник первой ракетке мира.
10 подряд трехсетовых матчей выиграла Магдалена Рыбарикова. В пятницу она взяла верх над Катериной Бондаренко — 7:5, 3:6, 6:1.
52 эйса не помогли Иво Карловичу переиграть Андреаса Сеппи. Хорватский