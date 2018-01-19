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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова осталась единственной надеждой России в Австралии

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл болгарину Григору Димитрову в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. 20-летний россиянин сделал четыре брейка и шесть раз отдал свою подачу.

Таким образом, на Australian Open не осталось ни одного российского теннисиста. Среди девушек в сетке осталась Мария Шарапова, которая 20 января сыграет с немкой Анжелик Кербер в третьем круге.

Турнир проходит с 15 по 28 января. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов. Соревнования пропускает прошлогодняя победительница Серена Уильямс. 36-летняя американка не успела набрать форму после рождения дочери.

Мария Шарапова вышла в 3-й круг Australian Open
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