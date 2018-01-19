Теннисистки странным образом разыграли бутылку воды

Источник: РИА "Новости"

Спортсменки посоревновались на реакцию, и победителем становился тот, кто быстрее схватывал стоявшую на полу бутылку. Девушки сыграли четыре раза, общий счет — 2:2.

Касаткина и Гаврилова выступали на Australian Open в парном разряде. В стартовом раунде они проиграли американкам Дженнифер Брэди и Ване Кинг.

В одиночном разряде обе девушки дошли до второго круга. 20-летняя Кастакина проиграла Магде Линетт из Польши (6:7, 2:6), а 23-летняя Гаврилова — бельгийке Элис Мертенс (5:7, 3:6), хотя в первом сете австралийка вела 5:0.