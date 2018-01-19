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11:26 (мск), источник: GoTennis.ru

Коко Вандевеге оштрафована на 10 тысяч долларов

Американская теннисистка Коко Вандевеге была оштрафована на 10 десять тысяч долларов за своё поведение в матче первого круга Australian Open против Тимеа Бабош.

Несколько раз посреди матча Вандевеге выкрикивала ругательства, не отвечая на замечания судьи.

Пока что это самый большой штраф на текущей неделе турнира.

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