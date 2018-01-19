И лучшие фото из их Instagram
Коко Вандевеге оштрафована на 10 тысяч долларов
Американская теннисистка Коко Вандевеге была оштрафована на 10 десять тысяч долларов за своё поведение в матче первого круга Australian Open против Тимеа Бабош.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Американская теннисистка Коко Вандевеге была оштрафована на 10 десять тысяч долларов за своё поведение в матче первого круга Australian Open против Тимеа Бабош.
Несколько раз посреди матча Вандевеге выкрикивала ругательства, не отвечая на замечания судьи.
Пока что это самый большой штраф на текущей неделе турнира.