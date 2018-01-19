Мария Шарапова: Теннис — это спорт эгоистов
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к легендарной американке Билли Джин Кинг.
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к легендарной американке Билли Джин Кинг.
«Она пригласила меня на премьеру «Битвы полов», а я как раз была в
Именно благодаря ей мы зарабатываем столько и вообще имеем влияние на мир спорта. Кинг — пример для своего поколения, да и для нашего. Я очень ценю её достижения. Раньше я не понимала, что можно влиять не только на жизнь современников, но и на потомков. Но потом осознала всё.
Теннис — это спорт эгоистов. Вокруг тебя — только команда, которая думает о твоих результатах. Всё всегда крутится вокруг тебя, ты — центр мира. Именно так становятся чемпионами, — цитирует Марию