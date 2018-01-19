Мария Шарапова: Теннис — это спорт эгоистов

Источник: Reuters

«Она пригласила меня на премьеру «Битвы полов», а я как раз была в Лос-Анджелесе. Мне очень понравилось. Кажется, в прошлом году больше ни на что я в кинотеатр не ходила. И до фильма я много знала о Билли Джин: она сыграла важную роль в моей карьере, ещё в юниорские годы. Поэтому я читала о её жизни.

Читайте также Шарапова: В этом году я транспортировалась в телевизор

Именно благодаря ей мы зарабатываем столько и вообще имеем влияние на мир спорта. Кинг — пример для своего поколения, да и для нашего. Я очень ценю её достижения. Раньше я не понимала, что можно влиять не только на жизнь современников, но и на потомков. Но потом осознала всё.