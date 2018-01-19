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11:07 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Теннис — это спорт эгоистов

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к легендарной американке Билли Джин Кинг.

Источник: Reuters

«Она пригласила меня на премьеру «Битвы полов», а я как раз была в Лос-Анджелесе. Мне очень понравилось. Кажется, в прошлом году больше ни на что я в кинотеатр не ходила. И до фильма я много знала о Билли Джин: она сыграла важную роль в моей карьере, ещё в юниорские годы. Поэтому я читала о её жизни.

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Именно благодаря ей мы зарабатываем столько и вообще имеем влияние на мир спорта. Кинг — пример для своего поколения, да и для нашего. Я очень ценю её достижения. Раньше я не понимала, что можно влиять не только на жизнь современников, но и на потомков. Но потом осознала всё.

Теннис — это спорт эгоистов. Вокруг тебя — только команда, которая думает о твоих результатах. Всё всегда крутится вокруг тебя, ты — центр мира. Именно так становятся чемпионами, — цитирует Марию пресс-служба Australian Open.

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