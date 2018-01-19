Владимир Камельзон: Звездный состав участниц St. Peterburg Ladies Trophy — наша победа

Источник: Спорт-Экспресс

— В четверг Женская теннисная ассоциация объявила, что итоговый турнир с 2019 года будет проходить в Шэньчжэне, а не в Санкт-Петербурге. Ваше мнение на этот счет?

— WTA сама предлагала нам проводить итоговые соревнования восьмерки в Санкт-Петербурге. Это идея понравилась всем. В стране у нас был полный карт-бланш. И все зарубежные игроки были на нашей стороне. Но как только все это началось, китайцы сразу объявили, что поднимут призовой фонд в два раза. Наш оргкомитет и главный спонсор решили, что мы призовой фонд увеличивать не будем. Нам в нашей стране есть куда деньги девать. Плюс политическая составляющая: американцы ревностно относятся ко всему, что связано с величием России. То, что там сыграла политика, — это однозначно.

— Может быть, стоит бороться за так называемый малый итоговый турнир?

— А какой смысл? Наши турниры вышли на высокий уровень, мы выстроили систему. У нас даже Australian Open позаимствовали идею проведения жеребьевки! Электронную жеребьевку первыми в мире провели мы. А теперь в Мельбурне ее взяли за основу и добавили своего. Так что мы вышли на ведущие позиции в мире.

Сейчас готовимся к турниру St. Petersburg Ladies Trophy. В этом году он будет сильнее по составу участниц всех предыдущих. Четыре игрока из десятки, четыре — из двадцатки. Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова рано проиграла в Австралии и тоже выразила желание выступить, хотя первоначально не заявлялась. Рассматриваем вариант с wild card.

— Кто еще претендует на специальные приглашения?

— Мы хотели дать свободную карту Белинде Бенчич. Плюс Квитова. Наши Вера Звонарева и Наталья Вихлянцева тоже просят wild card. Будем думать, обсуждать. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали звезды.

— Вы приучили к тому, что проводите для игроков и зрителей интересные мероприятия вне корта. Какими они будут на этот раз?

— Кое о чем мы уже рассказали. Например, о том, что готовим необычную церемонию закрытия. У нас большая программа для детей. Кое-что еще в работе. Пусть будет сюрприз.

— Лично вас как одного из организаторов что порадует на этом турнире?

— Лично меня, если честно, уже порадовал состав участниц. Ведь все они подали заявки на турнир сами. Я всегда говорю: «Только первое место может принести человеку признание». Так что-то, что нам удалось собрать такой состав, — это гордость. Не только моя, но и всего директората.

— Ставший традиционным матч легенд состоится?

— Да. Анастасия Мыскина сыграет в паре с Еленой Дементьевой против Мартины Хингис и Ким Клийстерс. Капитаном у наших девчонок будет Александр Медведев, а у соперниц — Ива Майоли. Встреча пройдет в субботу, между двумя полуфиналами. Я буду комментировать. Будет очень интересно.

— Игра Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии вам нравится?

— Смотрел ее матч с Анастасией Севастовой. Это же ни в какие ворота не лезет! Она легко выиграла первый сет, а потом сама все растеряла на этих подачах. Красиво играла, не спорю. Но в конце висела на волоске. Если бы латвийка была лучше подготовлена, она бы не позволила ей победить. Шарапова выиграла просто чудом, и никакого удовольствия от ее игры я не получил. Я видел, что ее можно было взять голыми руками. Она получает преимущество в счете, но может вмиг растерять его на ровном месте. И не понятно, почему так происходит. У нее в последнее время появилась боязнь проиграть, обострилось желание доказать, что она — Шарапова. Она вытаскивает матчи на морально-волевых. Теперь ей играть с Кербер. А немка умеет играть в теннис. Поймав ее, она уже не выпустит. А победа над Марией по-прежнему для всех остается серьезным достижением и знаковым событием.

Ведь большинство девушек друг от друга ничем особо не отличаются. Не то что у мужчин. Там теннис идет вперед семимильными шагами. Такие ребята подрастают!

— Все наши девушки, кроме Шараповой, проиграли в первом и втором кругах Открытого чемпионата Австралии.

— Думаю, этим вопросом должны озадачиться в Федерации тенниса России. Тренеры, ответственные за российских теннисисток, должны задуматься. На «Кубке Кремля» мы рассчитывали на русский финал, а получилось фиаско. Наши девушки не показывают таких результатов, какие есть у тройки молодых ребят — Рублева, Хачанова и Медведва. Макарова куда-то потерялась. Не идут у нее результаты: в одном матче выстрелит, и все. Та Екатерина, которой мы гордились, взяла и проиграла в Австралии в первом круге.