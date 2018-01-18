Шарапова: В этом году я транспортировалась в телевизор
Мария Шарапова поделилась впечатлениями от первых матчей в Мельбурне и рассказала о своей жизни вне корта.
Мария Шарапова поделилась впечатлениями от первых матчей в Мельбурне и рассказала о своей жизни вне корта.
Мария Шарапова уверенно стартовала на Australian Open. Россиянка одержала уже две победы и не отдала ни сета. Рисунки обеих встреч оказались очень похожи: убедительный первый сет, небольшой спад во втором, но именно небольшой. Со счётом 6:1, 6:4 она обыграла Татьяну Марию, а сегодня, 18 января, оказалась сильнее Анастасии Севастовой — 6:1, 7:6 (7:4). Вообще, соперница для Марии очень неудобная: в прошлом году она обыграла её на US Open, а через пару недель имела матчбол в Пекине. На сей раз Шарапова выиграла пусть и не просто, но легче, чем в Китае. В каком состоянии сейчас находится россиянка? Как она оценивает свою игру? Узнаем это, собрав наиболее интересные вопросы и ответы на её первых двух
«Сейчас уже всё идёт обычно»
— Это ваш второй турнир «Большого шлема» после возвращения. Сравните предтурнирную подготовку перед US Open и Мельбурном.
— Подготовка самая обычная. Я здесь нахожусь уже неделю, тренируюсь на этом покрытии и привыкаю к разнообразной погоде, которую нам предлагает Мельбурн. В прошлом году я прошла через много испытаний как физических, так и психологических. Я провела первый турнир после возвращения, затем первый «Шлем». Но сейчас уже всё более обычно, я просто рада, что вновь играю.
— Возникали ли у вас мысли о том, что если бы не было Australian Open-2016, то всё пошло бы иначе? (Именно на том турнире
— Нет, совсем нет. Я стараюсь не думать об этом в таком ключе.
«Я всё ещё набираю обороты»
— Оцените вашу форму на сегодняшний день.
— Я всё ещё набираю обороты. Мне кажется, что с каждым турниром и с каждой неделей у меня возникают разные ощущения. В
— Насколько вы уверены в том, что можете выиграть этот турнир?
— Я
— Некоторые критично отнеслись к тому, что на прошлой неделе вы участвовали в жеребьёвке. Вам есть что им сказать?
— Директор турнира Крейг Тили пригласил меня стать частью этой церемонии, я с радостью согласилась. А тем, кто критикует моё участие, мне сказать нечего.
— В последнее время в мире, особенно в США, популярна тема насилия над женщинами. Что вы об этом думаете и имели ли неприятные инциденты в своей карьере?
— Лично я с этим не сталкивалась, но очень хорошо знаю, что в принципе происходит. У меня есть друзья, которые являются членами кампании «Я тоже». Я это всецело поддерживаю. Но лично у меня не было подобных неприятных ситуаций.
— Вечный вопрос по поводу призовых. Считаете ли вы, что теннисистам должны платить больше?
— Мн кажется, что турниры «Большого шлема» отлично справляются. Телевизионные права сейчас как никогда дороги. Если ты хорошо играешь, то хорошо получаешь. Но до далёких стадий надо ещё добраться. В целом призовые становятся выше, при этом я считаю, что игроки достойны получать ещё более солидные призовые.
«Не знаю, когда закончу карьеру»
— Скьявоне призналась, что была не права, когда говорила, что прошлый сезон должен стать последним в её карьере. Допускаете ли вы, что будете играть в 37 лет, или это практически невозможно?
— Я не знаю, что возможно, а что нет. Не хочу гадать. Когда я была тинейджером, то не думала, что буду играть после 30. Вообще не допускала этого, а вот видите, как получилось. Пока моё тело мне подчиняется, пока я могу играть несколько матчей и турниров подряд, пока у меня остаётся мотивация прогрессировать, я буду играть дальше. Я не знаю, когда закончу карьеру, возможно, это решение удивит меня саму.
Следующие вопросы задавали Марии после матча с Севастовой.
— Сегодня в Мельбурне настоящая жара. Расскажите о ваших ощущениях.
— Ну, я бы сказала, что было просто тепло. Да, постепенно становилось только теплее. Я люблю вставать и тренироваться рано утром, но заметила, что сегодня жарче, чем в предыдущие дни.
— Доставляло ли солнце
— Да, иногда такое бывает, когда подбрасываешь мяч.
— Почему Севастовова является для вас такой трудной соперницей?
— Она никогда не сдаётся. Она возвращает много мячей на твою сторону, это доставляло мне неприятости в предыдущих матчах. Сегодня я очень довольна тем, что играла агрессивно. Я хорошо действовала у сетки и завершала много комбинаций ударом с лёта. Я над этим много работала. Во втором сете был небольшой спад, но я его преодолела. Мне удалось выиграть в двух сетах, а в прошлом году подобное у меня получалось нечасто, так что прогресс есть.
— После матча вы выглядели более радостной, если сравнивать ваши эмоции с другими победами во втором круге «Шлема».
— Ну, я была так рада, потому что две предыдущие встречи с ней сложились для меня непросто. Я выиграла в Китае, но у неё было два матчбола. Плюс сегодня было жарко, а мне удалось победить в двух сетах, это ещё один повод для радости. Я вышла в третий круг и,
«Битва полов» мне понравилась
— В следующем круге вам играть с Кербер. Встреча с такой сильной соперницей на довольно ранней стадии.
— Не совсем. Я возвращалась без
— Удалось ли вам посмотреть фильм «Битва полов»?
— Да.
— Этот фильм позволил вам узнать
— Я хорошо знакома с биографией
— Как вы считаете, сейчас есть
— Мы это узнаем через
— Вы не играли здесь год. Скучали?
— Очень. Мне нравится Мельбурн, нравится Австралия, я люблю проводить тут время летом. Я смотрела тот турнир с носовыми платками, потому что болела. И вы знаете, у меня такое чувство, что в этом году я транспортировалась в телевизор, потому что играю здесь на арене Рода Лэйвера. Я хотела быть здесь, и я это сделала. Это прекрасно.
— Как вы оцениваете приём со стороны других игроков и болельщиков после вашего возвращения? Довольны ли вы тем, как вас встретили в мире тенниса?
— Мне кажется, что приём был очень тёплый. Публика меня отлично поддерживала на всех турнирах, во всех городах. Когда я приняла решение вернуться, то знала, с какими трудностями мне предстоит столкнуться. Я знала, что у меня не будет рейтинга, что меня могут ставить на маленькие корты. Я всё понимаю — это часть процесса. Теперь я знаю, какие ощущения испытываешь, когда долго не играешь. Мне нравится то, что я делаю, я боец. Мне кажется, что это видно по моим матчам. Как только я перестану это демонстрировать — перестану играть.
— Как отличается ваша игра от той, что вы показывали два года назад? Какие изменения произошли?
— Не мне сравнить свою игру сейчас и тогда. Но мне кажется, что я добавила несколько вещей. Я стала намного чаще ходить вперёд. Я намного более уверенно чувствую себя у сетки, чем раньше. Я стала играть более вариативно.