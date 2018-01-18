Елена Докич: Шарапова и Бушар мыслят одинаково, а вот Серена — другая

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Мария Кожевникова опубликовала трогательное фото младшего сына
Завод, где подписи за Путина были аннулированы, дал комментарий
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Амур
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА2
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь2
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада0
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист2
Барыс4
Биатлон. Биатлон
16:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (Ж)
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Трактор2
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
19.01
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
19.01
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
19.01
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
19.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
19.01
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
19.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
19.01
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз
Все события
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Внук Ельцина расстался с наследницей Ефремова
У Елены Кориковой роман со спортивным инструктором
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
11Символическая сборная 2017 года по версии УЕФА
19:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Елена Докич: Шарапова и Бушар мыслят одинаково, а вот Серена — другая

Австралийская теннисистка Елена Докич рассказала о своём отношении к Марии Шараповой.

«Она в Туре уже больше десяти лет, но большинство девушек её не знает. Для них Мария — загадка. Она не хочет ни с кем дружить и часто ведёт себя строго. Мы видели её только по ту сторону сетки, но никогда — в комнате отдыха. Мы не всегда дружим с соперницами, но Шарапова просто ни с кем не разговаривает.

Мы встречались на Уимблдоне-2003, а через несколько недель она даже не здоровалась. Не думаю, что это что-то личное. Для неё это нормально.

Шарапова думает только о победах, поэтому не хочет близости. Я её понимаю: мы все соперницы. Та же Бушар мыслит схожим образом. А вот Серена — нет. Я понимаю, что это выбор каждого. Но логично, что большинство Тура не любит Марию, — цитирует Докич The Daily Telegraph.

Алексей Ватутин стал четвертьфиналистом "Челленджера" в Германии
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ
СМИ: «Севилья» заинтересована в приобретении Смолова
Месси не забил пенальти за «Барселону», и это рекорд
Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Италии
Почему у Сергея Сироткина должно получиться в Формуле-1
Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»
Российские биатлонистки поднялись на 5-е место в Кубке наций
Новости
Авто
Эксклюзив: шпионские снимки нового универсала Ford Focus Благодаря этим фотографиям стало ясно, что Ford готовит не только хэтчбек, но и универсал
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала» После очередного появления в программе «Пусть говорят» 18-летняя девушка прошла полиграф в шоу «На самом деле»
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
22 трюка, которые помогут продлить жизнь любимым вещам Рассказываем, как нельзя хранить сумки, как провести ревизию в гардеробе и как погладить рубашку без помощи утюга.
Дети
Полина Гагарина показала подросшего сына Поклонники отметили, что мальчик хорошеет с каждым годом.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь