Елена Докич: Шарапова и Бушар мыслят одинаково, а вот Серена — другая

«Она в Туре уже больше десяти лет, но большинство девушек её не знает. Для них Мария — загадка. Она не хочет ни с кем дружить и часто ведёт себя строго. Мы видели её только по ту сторону сетки, но никогда — в комнате отдыха. Мы не всегда дружим с соперницами, но Шарапова просто ни с кем не разговаривает.