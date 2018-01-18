Елена Докич: Шарапова и Бушар мыслят одинаково, а вот Серена — другая
Австралийская теннисистка Елена Докич рассказала о своём отношении к Марии Шараповой.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Австралийская теннисистка Елена Докич рассказала о своём отношении к Марии Шараповой.
«Она в Туре уже больше десяти лет, но большинство девушек её не знает. Для них Мария — загадка. Она не хочет ни с кем дружить и часто ведёт себя строго. Мы видели её только по ту сторону сетки, но никогда — в комнате отдыха. Мы не всегда дружим с соперницами, но Шарапова просто ни с кем не разговаривает.
Мы встречались на Уимблдоне-2003, а через несколько недель она даже не здоровалась. Не думаю, что это
Шарапова думает только о победах, поэтому не хочет близости. Я её понимаю: мы все соперницы. Та же Бушар мыслит схожим образом. А вот Серена — нет. Я понимаю, что это выбор каждого. Но логично, что большинство Тура не любит Марию, — цитирует Докич The Daily Telegraph.