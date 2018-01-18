Сгорели на работе. Россияне не справились с жарой в Мельбурне

Источник: Спорт-Экспресс

ИМЕНИННИЦА ДЛЯ ШАРАПОВОЙ

Знаменитая австралийская жара, когда начинает плавиться асфальт, накрыла первый «мейджор» сезона — еще до начала матчей утром термометры показывали +30. И в таких условиях на солнце в четверг «сгорели» все россияне. За исключением Марии Шараповой, которая, что любопытно, играла на центральном корте Рода Лэйвера первым запуском.

Взяв реванш у Анастасии Севастовой из Латвии за проигрыш на прошлогоднем US Open, Марии предстоит готовиться к очень серьезному испытанию. Ее соперницей по следующему раунду станет немка Ангелик Кербер, бывшая первая ракетка мира и чемпионка Мельбурна двухлетней давности.

Если Шарапова в 2016-м в очередной раз проиграла Серене Уильямс на «мейджоре», а потом началась всем известная история с допинг-тестами, то Кербер на том же турнире сенсационно победила Серену, и это оказалось началом лучшего сезона в ее карьере. Прошлый год у немецкой теннисистки получился скомканным, и сейчас она посеяна под 21-м номером, но Кербер, похоже, отлично провела межсезонье и находится в потрясающей форме. Она без поражений прошла Кубок Хопмана, взяла титул в Сиднее и продолжает крушить соперниц на Australian Open. В 30-й день своего рождения Кербер всего за 70 минут разгромила Донну Векич.

ЧЕРНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Кроме Шараповой, остальные пятеро представителей России на всех взяли у соперников два сета. Причем и у Евгения Донского в матче против итальянца Фабио Фоньини взявшего стартовую партию, шансов на итоговый успех было не очень много. За последующие три сета он не сделал ни единого брейка, и 25-й номер посева выиграл на классе.

Тогда как Карен Хачанов и Хуан Мартин Дель Потро в невероятно суровых условиях устроили триллер чуть ли не на четыре часа «Поверить не могу, что этот парень мощнее меня бьет с форхэнда и подает. Наверное, старею», — сказал аргентинец после игры. Действительно, соперники на двоих активно выиграли 133 мяча, причем 73 пришлись на долю Хачанова. Но молодому таланту против искушенного мастера это не помогло. Казалось, что перелом в матче наступил, когда россиянин всухую выиграл тай-брейк в третьем сете, а Дель Потро заметно захромал. Но затем Карен попытался воспользоваться проблемами соперника, заставив его бегать по корту — и обнаружил, что Дель Потро и не думает сдаваться.

А вот Даниил Медведев неприятно удивил. Его шансы в матче с корейцем Хен Чжуном рассматривались минимум как равные, но россиянина хватило только на один сет. Два других он уступил вчистую и полностью провалил игру на приеме — 14 выигранных очков за матч.

У девушек прекратила борьбу Елена Веснина, проигравшая представительнице Японии Наоми Осаке. В первой партии на тай-брейке она со счета 4:3 отдала четыре розыгрыша подряд — два эйса соперницы и две невынужденных ошибки Весниной. А во второй отдала свою подачу и уже не смогла ее вернуть. Что касается Екатерины Александровой, то она взяла всего один гейм у Мэдисон Киз.

ТОП-ПОТЕРИ

Но, конечно, не одни россияне пали под палящим мельбурнским солнцем — за четвертый день турнир лишился сразу четверых представителей топ-10 посева. Главная сенсация грянула у женщин, где бывший лидер мирового рейтинга и третья ракетка этих соревнований Гарбинье Мугуруса проиграла в двух сетах тайваньской теннисистке Сие Сувэй. При этом испанка явно не смогла совладать с нервами. В первом сете, отыгравшись со счета 2:5, она в напряженной борьбе отдала 11-й гейм, после чего с досады запустила мяч в стену, едва не попав в судью на линии. А вот ее азиатская соперница была спокойна как удав и дожала оппонентку.

Зачехлила ракетку и Йоханна Конта — девятый номер посева проиграла безвестной американке хорватского происхождения Бернарде Пере. Та находится в конце четвертой сотни мирового рейтинга и попала в сетку лишь благодаря отказу россиянки Маргариты Гаспарян. Но теперь она уже в третьем круге.

У мужчин главным огорчением дня стал вылет Стэна Вавринки. Понятно, что он много пропустил из-за травмы и еще не вполне готов, но после победы на старте казалось, что уж малоизвестный американец с говорящим именем Теннис Сандгрен ему по зубам. Но не тут-то было — матч затянулся всего на полтора часа, а швейцарец постоянно испытывал большие трудности, стоило розыгрышам затянуться дольше чем просто на пару ударов. Казалось, что Вавринке сложно даже просто бегать по корту. Еще одной потерей из топ-10 стал Давид Гоффен, не справившийся с ветераном Жюльеном Беннето.

КЛАССИКА ЖАНРА

А вот кто, напротив, радует, так это Новак Джокович. Также много пропустивший серб обыграл Гаэля Монфиса, сделав счет в личном соперничестве почти фантастическим — 15:0. Француза, по сути, хватило только на два сета, первый из которых он даже выиграл. Но затем Джокович и зной сделали жизнь Монфиса крайне тяжелой.

Отдал одну партию в игре против соотечественника Петера Гойовчика и надежда всей Германии Саша Зверев. А вот Роджер Федерер по-прежнему непоколебим и продолжает побеждать на классе. Два стартовых сета у Яна-Леннарда Штруффа он взял, в нужный момент сделав брейк, а затем даже позволил оппоненту взять свою подачу, но завершил дело на тай-брейке.

Не дал свершиться еще одной громкой сенсации Доминик Тим — австриец отдал два сета Денису Кудле из США, но затем взял себя в руки и во второй раз в карьере сумел спасти матч в подобной ситуации. Американец, надо отдать ему должное, доставил фавориту максимум проблем. Но Тим сумел заставить соперника много двигаться, а в такую жару устанет даже самый выносливый теннисист. Кудла начал много ошибаться, и это позволило Тиму переломить ход игры.