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Федерер установил рекорд по количеству выходов в третий круг на турнирах «Большого шлема»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над немцем
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над немцем
В третьем круге он сыграет с французом Ришаром Гаске.
Как сообщает Gracenote Olympic, 36-летний Федерер является первым теннисистом в Открытой эре, который добрался до третьего круга на турнирах «Большого шлема» в 19-й раз в карьере.
Ранее это достижение принадлежало американцу Джимми Коннорсу, которому это удавалось 18 раз.