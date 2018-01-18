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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерер установил рекорд по количеству выходов в третий круг на турнирах «Большого шлема»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом во втором круге Australian Open.

Источник: Reuters

В третьем круге он сыграет с французом Ришаром Гаске.

Как сообщает Gracenote Olympic, 36-летний Федерер является первым теннисистом в Открытой эре, который добрался до третьего круга на турнирах «Большого шлема» в 19-й раз в карьере.

Ранее это достижение принадлежало американцу Джимми Коннорсу, которому это удавалось 18 раз.

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